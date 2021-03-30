撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-30 17:41

近日新疆棉花事件滿城風雨，中國網民紛紛表示抵制多個品牌如H&M和adidas等，亦有人因此提倡多使用國貨，以表支持祖國之心。或許受事件影響令更多人留意到國貨，近日一內地品牌推出的風扇產品便在Facebook引起話題，只因其名字「馳能扇」與廣東話粗口有幾分相似，不少網民均表示超級爆笑。 不過提到令人爆笑的內地品牌名字，「馳能扇」絕非第一個，這些年不時都有些內地品牌有相同效果，不禁令網民們表示：「改名嗰個一定唔識廣東話！」以下10個品牌，懂廣東話的你，小心睇到笑到肚痛！

有網民細心發現盒上印有「相伴一生」，隨即笑指若使用便「成世都要馳能扇」。（網上圖片）

以下10個品牌中，除了名字讀音及意思夠爆笑，當中有些的招牌更涉抄襲嫌疑。例如連鎖麻辣燙店「吉阿婆」，其樣貌便與肯德基（KFC）的上校有幾分相似，被網民戲稱吉阿婆會否是上校的妹妹。

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不少在港品牌都曾因經濟環境轉變而遷出香港。例如英國品牌Topshop於去年便關閉在港店舖，變相撤出香港市場。由初來港時以月租300萬落戶中環開設兩層高旗艦店、其後更擴展至3間分店，到現在結業收場，可謂大勢已去。不過不再風光的又豈止Topshop，《開罐 opener》齊集網民熱數當年曾紅極一時的8個過江龍潮流品牌，相信你至少幫襯過一間！

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同場加映：新疆棉花｜7個曾被中國抵制品牌

瑞典時裝品牌H&M集團於去年曾發布一份有關「拒用新疆產品」的聲明，於昨天（24日）被內地官媒翻舊帳，繼而引起網民強烈不滿，認為H&M一邊抵制新疆棉花，卻一邊賺中國錢，其後事件繼續發酵並掀起抵制浪潮。



其實內地抵制外國貨已非首次，過往不少外國品牌因政治事件被內地民眾抵制，究竟有甚麼品牌曾被國內抵制過？而這些品牌近況又如何？

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仲有另外3間！點擊睇全文：新疆棉花｜7個曾被中國抵制品牌 KFC仍是國內龍頭 邊間真撤出？