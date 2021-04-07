撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-07 17:03

每年3月份是日本櫻花季，同時亦是日本學生們的畢業季節，校園內飄滿漫天粉嫩花瓣，讓孩子們快樂地開啟人生新一段旅程。畢業典禮本來是熱鬧的儀式，但一間位於神奈川縣的小學卻只有一位六年級男孩子畢業，全校為他舉行「一人畢業禮」，背後的原因讓人非常心酸......

位於神奈川縣山北町的三保小學校，擁有超過146年悠久歷史，為當地培育出不少優秀人才。可惜，隨著年輕人遷出以及少子化，城鎮的人口越來越少，學校收生不足，難以繼續經營下去。今年，學校為應屆畢業生舉行最後的畢業儀式，參加者居然只有一個男生，他叫兒玉賴生，全校唯一一位六年級生。日本電視台《日テレNEWS》跟拍這位「孤單的畢業生」，全程直擊感人的畢業儀式，師生不捨的溫馨場景令全國網民直呼：「想念母校了！」

👇👇👇點擊圖片看12歲小男孩的「一人畢業禮」👇👇👇

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大家讀書時期有沒有遇過不可理喻的奇怪校規？最近，日本神奈川縣川崎市一間小學被揭發「禁止學生上體育課時穿內衣」，而且會由男教師負責檢查女童的胸部成長，這條無理的規矩激怒了眾多家長，成為網上熱話，最後更鬧上市議會要求教育委員會回應事件，結果校方居然以極度匪夷所思的原因解釋事件，令網民傻眼：「離晒大譜！」

記者訪問了來自不同學校的家長，發現校方解釋設立這條校規的原因令人震驚！

👇👇👇點擊圖片看校方「禁止學生上體育課時穿內衣」的荒謬理由👇👇👇

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同場加映：日丈夫讓妻約炮50男拍無碼淫片賺錢被捕 供詞嚇傻網民：道德淪喪

根據日本刑法典第175條，凡於網絡上發布或售賣色情淫褻的無碼成人影片均屬違法。最近，日本有一對夫婦因涉嫌在成人影片網站「FC2」販賣無碼色情片而被警方拘捕，26部違禁影片中的主角居然是39歲的妻子！日媒報道指，被捕女子在Twitter招募陌生男性「約炮」，丈夫則負責在一旁拍攝和後製影片，兩人至今一共賺到超過1900萬日圓（約港幣135萬），案件喪心病狂的程度令人嘩然。

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