撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-08 16:41

日本漫畫《ONE PIECE（海賊王）》的作者尾田榮一郎去年宣布將會開拍真人版，並與Netflix合作推出影集，消息指作品早在去年9月正式開拍，不過最受關注的人物選角卻一直保密。最近，這套討論度極高的作品選角演員名單竟然疑似流出，分別是「草帽海賊團」的五位成員，消息立即在外國討論區瘋傳，不過網民負評如潮，其中娜美的選角最令粉絲崩潰，紛紛搖頭說不：「這將會是一場噩夢！」

連載了超過23年的人氣少年漫畫《ONE PIECE（海賊王）》始終逃不過「真人化」的命運，去年作者尾田榮一郎和Netflix正式宣佈開拍真人版劇集，最近更有疑似選角及演員名單流出，「海藻頭」劍士卓洛將由美籍日本演員新田真劍佑飾演，而其餘4位「草帽海賊團」成員則全是外國演員，當中最高討論度必屬性感航海士娜美的選角，不少忠實粉絲看到都表示超崩潰：「除了頭髮和性別以外，沒有其他地方像。」其實還有不少被毀原作的動漫真人化作品，《Opener 開罐》數14位崩壞角色，你能接受嗎？

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遊戲系列《魔物獵人》粉絲期待已久的最新作品《魔物獵人崛起》（Monster Hunter Rise／MHR／MHRise）已於3月26日登陸Switch平台，成為全球電玩界的話題，據知遊戲的數碼及實體版銷量已突破400萬！遊戲當中可以自行變更主角的樣貌和造型，自由度極高，開售首日已經有大量Twitter網友發揮無窮創意自製各種「崩壞獵人」，出現了麥當勞叔叔、多啦A夢、《鬼滅之刃》等40多個大家熟悉的人物，讓人笑出腹肌！

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同場加映：日丈夫讓妻約炮50男拍無碼淫片賺錢被捕 供詞嚇傻網民：道德淪喪

根據日本刑法典第175條，凡於網絡上發布或售賣色情淫褻的無碼成人影片均屬違法。最近，日本有一對夫婦因涉嫌在成人影片網站「FC2」販賣無碼色情片而被警方拘捕，26部違禁影片中的主角居然是39歲的妻子！日媒報道指，被捕女子在Twitter招募陌生男性「約炮」，丈夫則負責在一旁拍攝和後製影片，兩人至今一共賺到超過1900萬日圓（約港幣135萬），案件喪心病狂的程度令人嘩然。

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