撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-04-10 22:00

22 歲日本女星橋本環奈當年因一張奇蹟美照爆紅，零死角的超完美臉蛋，被網友封為「千年一遇美少女」，外型清純甜美，擄獲大批男粉絲的心。經常透過社群平台與粉絲互動的她，日前曬出一系列兒時照，可愛模樣讓粉絲看了全融化。

橋本環奈日前在推特表示最近比較少和粉絲聊私事，決定福利大放送，曬出多張兒時照，從嬰兒時期到孩童時期通通有，超寵粉。照片中，只見她從小就是個美人胚子，擁有雙圓滾滾的大眼，臉蛋小巧精緻，穿著小小和服腳踩木屐，露出招牌笑容對著鏡頭比 YA ，融化不少粉絲的心，另一張則是和雙胞胎哥哥一起吃冰淇淋，吃到滿嘴都是，最後還有嬰兒時的入浴照，也是一雙大眼直勾勾的盯著鏡頭，模樣可愛至極。

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橋本環奈兒時的萌樣，讓網友看了紛紛留言直呼「上帝吻過的臉龐」、「從出生就是天使」、「太可愛了」、「這不是天使什麼是天使」。

事實上，橋本環奈過去也曾曝光自己兒時的模樣， 11 月 25 日適逢日本的雙胞胎日，橋本環奈當時就曬出自己和雙胞胎哥哥的合照，同樣引發熱烈迴響，足見她的高人氣。

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