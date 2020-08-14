橋本環奈、片寄涼太《午夜0時的吻》　花式Kiss撒甜鼻頭吻拍足5次

日本女神橋本環奈與片寄涼太主演電影《午夜0時的吻》（午前0时、キスしに来てよ）瘋狂灑甜！其中最引起轟動的「咬鼻之吻」親熱戲，成為年度戀愛熱搜話題。片寄涼太透露，其實原本導演設定只需要輕吻鼻頭：「但我希望能可以忠於原著，於是和工作人員討論後，決定照漫畫中的版本演出。」最後拍足5次才完成漫畫名場面，令觀眾表示睇到心仔卜卜跳！

片寄涼太與橋本環奈在片中有不少Kiss戲，還有各種花式撩妹對白，片寄涼太表示兩人拍攝時不會尷尬：「我不是害羞的個性，做這些事情不會太彆扭。」對於拍出的成果他也直呼滿意，放心地說：「很美的場景，沒有髒髒的感覺真是太好了！」橋本環奈則說，電影完美呈現了王子公主般的漫畫夢幻場面：「平常沒辦法這樣用鼻子預約親吻。」

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改編自暢銷漫畫的《午夜0時的吻》，電影版100%還原漫畫的撩人浪漫名場面。片寄涼太和橋本環奈演出大明星與女高中生的一見鍾情浪漫戀愛，約會足跡從高調包場遊樂場、戲院、到隱密度最高的私人豪宅，甚至公園散步的低調變裝約會，熱烈情侶的親暱互動包括甜筒、炮谷餵食、吹頭、戴帽戴口罩也擋不住的甜吻！而兩人在拍攝豪宅私約會浪漫吹頭的場景時，當時正好是迎接令和的第一刻，片寄涼太和橋本環奈俏皮地和工作人員一起倒數，還很有默契地一起「令和Jump」，再度萌度爆錶！

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