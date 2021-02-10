近半女性都不想當媽？兩性6個「不想生育」的原因：無錢竟非主因

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-02-10 15:01

雖然地球的人口仍不斷成長，但實情卻是「老年人口不斷增加、新生兒減少」。台灣兒童福利聯盟也在最近公開了「現在年輕人不想生小孩」的原因是甚麼。

兩性分別不想生小孩的原因（按圖細閱）↓↓↓

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根據台灣兒童福利聯盟針對25～45歲未生育男女的生育率調查，發現有38.6%的男性沒有計劃生小孩，女生則有46.4%不想生。這樣的調查結果大大翻轉了許多人的刻板印象，畢竟目前社會中跟小孩有關的職業，還是以女性職員為居多，例如老師、保母……等等。但沒想到現在的女生有很大一部分是不想要小孩的。

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接著台灣兒童福利聯盟更進一步調查不想生小孩的原因，也發現兩性的想法差別很大。

對男性而言，不敢生小孩的4大原因大多都是因為外在環境：整體社會環境不佳（35.2%）、無法給孩子理想中的生活狀態（35.2%）、經濟狀況不允許，無法負擔育兒相關費用（34.4%）、沒有合適對象（32%）。

女性的4大理由則是：不想要現有的自由跟寬裕的生活受影響（55.2%）、無法給孩子理想中的生活狀態（53.7%）、整體社會環境不佳（50.2%）、經濟狀況不允許，無法負擔育兒相關費用（37.3%）。

其實就女性不想生育的主要理由：受限的自由跟經濟壓力，台灣兒童福利聯盟相信是可以靠政府的補助及鼓勵男性請育嬰假，緩減女性的育嬰壓力跟憂鬱。

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連國外的生產率也節節降低，最近在國外知名論壇Reddit也有許多網友談論自己為什麼不想生小孩。除了以上原因通通都有以外，還有國外網友分享昂貴的醫療費用也是讓他們卻步的原因，在國外，每看一次看病或手術，都有可能會傾家蕩產。

綜合所有生、與不生的理由，沒有人可以做出任何批判，畢竟這都是個人選擇，也有許多原本打算不生的人，卻在生了小孩以後享受苦樂參半的育兒生活。編輯只想跟各位說：「如果沒準備好生小孩，就一定要做好避孕措施。」因為懷孕後再想墮胎，不只身體會受到很大的傷害，懷孕的女性心靈也會遭受很大的衝擊。

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