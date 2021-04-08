撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-08 16:59

《進擊的巨人》漫畫版139話（連載於《別冊少年Magazine》） 結局4月9日刊出，更一度流出不知真假的「先行版」結局，令網民議論紛紛。在過去的經典中，雖有不少草草收尾之作，不過更多大作的結局，令人既不捨又回味。

《未聞花名》、《火影忍者》、《鋼之鍊金術師》、《SLAMDUNK》、《數碼暴龍》的結局，你還記得嗎？一個好的結局，可以為作品錦上添花，特別是大作，它們的結局更是受到萬眾矚目，這14套經典大作，結局沒令我們失望。

《進擊的巨人》結局你滿意嗎？

👇👇👇按圖看14套結局沒令我們失望的動漫👇👇👇

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小時候看動畫，卻被當中的暗黑情節嚇個半死，要甚就看完心頭像是壓了一塊大石，久久不能釋懷，這樣的情況大家多多少少都遇過，《開罐》整理了6個小時候心靈受創的名場面，在大家的傷口上灑鹽。

👇👇👇按圖看6個童年陰影名場面👇👇👇

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「Yahoo知識+」自4月20日起，會轉為唯讀模式，用戶無法再發布新問題或解答問題。Yahoo知識過去除了是問功課的好地方，更是玩膠勝地。過去Yahoo有不少令人著迷的功能，不過都已一一沒落。今次知識停運，再次勾起網民的回憶，那些年大家一起浦的Yahoo...

👇👇👇按圖看10個已經沒落的Yahoo功能👇👇👇

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同場加映：13個名人撞臉歷史人物 古巨基似孫中山、有人似兵馬俑、清朝偽娘

孫中山似古巨基就個個都知，李璨琛又似邊個？連韓星HIGHLIGHT斗俊，同中國清朝婉容皇后似到十足十，呢13個名人，你又估唔估到似邊個？最近有網民考古，翻出一些古人照片，驚覺竟然跟不少現代名人撞樣，劉德華、方文山、石修、姚明都不能幸免，撞樣之餘連氣勢都一模一樣，更好笑的是，竟然有人似兵馬俑！

立即CLICK入內文睇足本版：13個名人撞臉歷史人物 古巨基似孫中山、有人似兵馬俑、清朝偽娘

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