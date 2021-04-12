撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-12 17:28

想當年即使通宵打機、冬天沖凍水涼，我們的身體依然頂得住，可是年紀越大，通宵打一晚機都覺得疲憊不堪，要馬上去補眠。近日有連登網民開Po「全盛時期嘅你究竟有幾勁？」，引來大批網民留言分享人生最叻、最輝煌的時刻，果然是「高手在民間」，其中張敬軒（軒仔）日日被逼食工人姐姐煮的難食早餐，完全挑戰極限！

曾經大家都是乖學生，上堂認真聽書，從不遲到缺席或走堂。（《Keroro》截圖）

該帖文在短短一天已經獲得逾750個正評，逾20頁留言，反應熱烈。不少網民分享人生最勁的經歷，包括一星期兩次挑戰食明將壽司，仲挑機成功無肚痛。有網民就直言年紀大了，記憶力、體力都大不如前，連通宵打機都有心無力！不過有些網民列舉的全盛時刻非常無厘頭，令人哭笑不得。👇👇👇最後仲有位明星日日要挑戰極限！點圖睇網民分享17個人生最勁的時刻👇👇👇

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政府統計處3月30日出版《2020年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》報告書，全港每戶月入中位數為2.7萬，較前年減少1,700元。在18區中，排首位的中西區每戶月入中位數高達4.09萬元，惟墊底的觀塘區只有21,700元。

收入減少了就要學會慳錢，沒法開源，就要想辦法節流！有連登網民開Po，題為「你地（哋）見過最慳錢既（嘅）人，有幾慳？」，帖文引來大量「同道中人」留言。不少網民分享父母、舊同學的極端慳錢方法，例如將媽咪麵當成正餐食、儲coupon成癮等，有些方法面皮薄一點都做不到！

👇👇👇點圖即睇網民推介14個終極慳錢大法👇👇👇

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70後、80後甚至90後，上學時都一定學過牧童笛，日前有網民在facebook群組「90年代回憶」發圖文，討論學吹牧童笛對學業有甚麼幫助，帖文引來逾2千個like，逾500個留言，反應熱烈，說明大家對牧童笛都有共同回憶。

不過並非人人都有吹奏音樂的天賦，因此當年不時聽到同學吹到走晒音，簡直係對耳仔的傷害。沒有音樂天賦的同學仔會靠後天努力補救，即使沒有帶牧童笛，他們都會自覺地扮揸笛練指法，超級勤力，不過講到尾都係因為要考試。不想考試肥佬，唯有努力練習吹笛。👇👇👇點圖睇網民12件吹牧童笛爆笑共鳴👇👇👇

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除了吹牧童笛的共鳴事，不少網民亦認真討論學牧童笛的用處，雖然未必出色到做演奏家，但總算叫做學識一種樂器，並非完全冇用。有網民笑言可以細細個已經可以訓練肌肉！👇👇👇有網民的留言超級無厘頭！點圖睇網民集思N個學牧童笛用處👇👇👇

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同場加映：網民怒批15個上天造人超廢設計

人體的器官結構極之奧妙，不過有網民出Po呻各種令人不解的人體設計，例如令人極度煩厭的生智慧齒，生智慧齒不單止痛，仲要畀錢搵牙醫幫手剝，簡直是「貼錢買難受」！網民又列舉其他小病，例如扁桃腺發炎，除了發炎也不知它還有其他用處，完全是超廢！

👇👇👇點圖睇網民齊呻15個上帝造人最廢設計👇👇👇

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想知更多被網民吐槽的人體設計，立即點擊內文：網民怒批15個上天造人超廢設計 智慧齒多餘、哪器官外露最錯？