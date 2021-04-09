撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-09 18:14

一世人流流長，總會有「行差踏錯」的時候，不小心就會弄出糗事來，造成超尷尬的瞬間。近日有連登網民開PO「放低你最尷尬一刻」，引來不少網民大方分享自己遇過的尷尬事，各路事跡可謂「沒有最尷尬，只有更尷尬」，絕對是隔住螢幕都能感受到，大家閱讀前務必要小心尷尬癌發作。

這一幕，相信是不少人心中的經典尷尬場面之一。（YouTube截圖）

該PO文短短兩天已引來超過2千個正評，當中既有超奇特的尷尬故事如除錯別人的泳褲（究竟為何要除人泳褲呢？），亦有不少大家都曾經歷過的事情，例如小時候總會試過叫錯老師做媽咪……一起來感受尷尬為大家帶來的歡樂吧！！

👇👇👇按圖看17個超尷尬瞬間👇👇👇

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你有甚麼強逼症習慣？最近有連登網民發文「有冇人有啲好奇怪嘅強迫症」，引來大量網民留言，分享自己的古怪習慣，才發現原來不少強迫症，只得香港人才有。

👇👇👇按圖看17個香港人獨有的強逼症👇👇👇

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同場加映：10個讀出來即笑內地品牌

近日新疆棉花事件滿城風雨，中國網民紛紛表示抵制多個品牌如H&M和adidas等，亦有人因此提倡多使用國貨，以表支持祖國之心。或許受事件影響令更多人留意到國貨，近日一內地品牌推出的風扇產品便在Facebook引起話題，只因其名字「馳能扇」與廣東話粗口有幾分相似，不少網民均表示超級爆笑。



不過提到令人爆笑的內地品牌名字，「馳能扇」絕非第一個，這些年不時都有些內地品牌有相同效果，不禁令網民們表示：「改名嗰個一定唔識廣東話！」以下10個品牌，懂廣東話的你，小心睇到笑到肚痛！

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有間個名一次過有兩個粗口？點擊睇全文：馳能扇、吉阿婆、柒牌 10個讀出來即笑內地品牌 香港人才懂笑點