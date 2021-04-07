撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-07 18:26

身為人類，人體內的各種器官、不同的生理反應看似正常不過，可是你有否曾反思這些器官和反應究竟為何要存在？近日便有連登網民在討論區以「一人一個上帝on9設計」為題開PO，齊呻各種令人不解的人體設計，內容相當天馬行空，有申訴生智慧齒的痛苦、亦有怒批為何人類互表愛意要說出口，盡露作為人類的無奈。

相信不少人生過智慧齒的人都會不禁問一句：「究竟點解要生智慧齒？！」（《拜託不要見那個男人》截圖）

當中最令人有共鳴的必數生智慧齒，不少人均認為智慧齒的出現不但痛，而且需要用錢解決，正宗「貼錢買難受」。儘管有網民努力解釋道智慧齒於人類未完全進化前是有輔助咀嚼功能，但多年過去，現在的智慧齒毫無用處確是不爭的事實！智慧齒以外，網民們還有不少不滿的地方。👇👇👇點圖睇網民齊呻15個上帝造人最廢設計👇👇👇

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智慧齒當然可怕，不過看牙醫本身的驚嚇程度亦一樣嚇人。大家還記得「學童牙科保健」嗎？近日有網民在Facebook群組中拋磚引玉，提起過往到學童牙科保健的慘痛經歷，結果引來大批網民齊齊訴苦，不少人更明言，牙科保健正是現在長大成人也不敢看牙醫的主要原因！

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同場加映：10個讀出來即笑內地品牌

近日新疆棉花事件滿城風雨，中國網民紛紛表示抵制多個品牌如H&M和adidas等，亦有人因此提倡多使用國貨，以表支持祖國之心。或許受事件影響令更多人留意到國貨，近日一內地品牌推出的風扇產品便在Facebook引起話題，只因其名字「馳能扇」與廣東話粗口有幾分相似，不少網民均表示超級爆笑。



不過提到令人爆笑的內地品牌名字，「馳能扇」絕非第一個，這些年不時都有些內地品牌有相同效果，不禁令網民們表示：「改名嗰個一定唔識廣東話！」以下10個品牌，懂廣東話的你，小心睇到笑到肚痛！

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有間個名一次過有兩個粗口？點擊睇全文：馳能扇、吉阿婆、柒牌 10個讀出來即笑內地品牌 香港人才懂笑點