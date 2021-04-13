撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-13 19:21

ViuTV的兩大男團MIRROR及ERROR最近人氣極盛！兩團均有不少支持者，在劇集、綜藝及廣告中都不難看到他們。但兩隊成員共16人，你又認識他們多少？如果只剩下五官，你又認得出他們嗎？

MIRROR成員如姜濤、陳卓賢（Ian）及呂爵安（Edan）頻頻出個人單曲、廣告代言活動不斷，加上團體舉辦兩周年演唱會加場再加場依舊一票難求，受歡迎程度絕對不容忽視！至於ERROR，則必要提及成員郭嘉駿（193）隔空回應曾志偉的霸氣言論「佢哋畀老嘢睇」，回應獲網民們力讚，193的Instagram的粉絲人數亦因此急升！

近期最紅人物，必數ERROR的郭嘉駿（193）及MIRROR的姜濤，你又對他們的認識有多少？（資料圖片）

相信各大粉絲都對他們有一定認識，可如果當只剩下五官，你又認得出他們嗎？粉絲們不妨來挑戰！不是忠實粉絲亦不用怕，相信總有幾個常見面孔你會認到！

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你有甚麼強逼症習慣？最近有連登網民發文「有冇人有啲好奇怪嘅強迫症」，引來大量網民留言，分享自己的古怪習慣，才發現原來不少強迫症，只得香港人才有。

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同場加映：10個讀出來即笑內地品牌

近日新疆棉花事件滿城風雨，中國網民紛紛表示抵制多個品牌如H&M和adidas等，亦有人因此提倡多使用國貨，以表支持祖國之心。或許受事件影響令更多人留意到國貨，近日一內地品牌推出的風扇產品便在Facebook引起話題，只因其名字「馳能扇」與廣東話粗口有幾分相似，不少網民均表示超級爆笑。



不過提到令人爆笑的內地品牌名字，「馳能扇」絕非第一個，這些年不時都有些內地品牌有相同效果，不禁令網民們表示：「改名嗰個一定唔識廣東話！」以下10個品牌，懂廣東話的你，小心睇到笑到肚痛！

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有間個名一次過有兩個粗口？點擊睇全文：馳能扇、吉阿婆、柒牌 10個讀出來即笑內地品牌 香港人才懂笑點