撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-11 08:00

生活上令人憤怒的事多不勝數，總有些時候會想開口大罵。但卻非每每能以廣東話十八真言之粗口去對待。這個時候怎麼辦才好？近日有一台灣部落格集各大網友的好文才，分享了多句不帶粗口的罵人句子。想發洩卻想當個斯文人的你，不妨參考。

生活上令人憤怒的事多不勝數，總有些時候會想開口大罵。（《愛回家》截圖）

這位名為 __dooing__的創作者一向會在Instagram上以手寫字分享各式各種流傳網絡的字句，當中有心靈雞湯、毒雞湯及撩人語錄等。而數到近期最受網民歡迎的，必數「罵人不帶髒字」的系列。當中句句雖然不帶粗言穢語，但毒舌的級數卻絕對不輸粗口。大家不妨記下一兩句，有需要時做做「斯文人」。

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早前，在網絡上出現一個熱門關鍵字：窮的代名詞，網民紛紛在這個關鍵字發揮創意，用一句說話代替一個窮字，除了「價格敏感型消費者」，亦有「我對運費過敏」，指自己網購時一看到要運費就會放棄，亦有人留言：笑著笑著就哭出來了。

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同場加映：10個讀出來即笑內地品牌

近日新疆棉花事件滿城風雨，中國網民紛紛表示抵制多個品牌如H&M和adidas等，亦有人因此提倡多使用國貨，以表支持祖國之心。或許受事件影響令更多人留意到國貨，近日一內地品牌推出的風扇產品便在Facebook引起話題，只因其名字「馳能扇」與廣東話粗口有幾分相似，不少網民均表示超級爆笑。



不過提到令人爆笑的內地品牌名字，「馳能扇」絕非第一個，這些年不時都有些內地品牌有相同效果，不禁令網民們表示：「改名嗰個一定唔識廣東話！」以下10個品牌，懂廣東話的你，小心睇到笑到肚痛！

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有間個名一次過有兩個粗口？點擊睇全文：馳能扇、吉阿婆、柒牌 10個讀出來即笑內地品牌 香港人才懂笑點