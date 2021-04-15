撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-15 13:09

踏入4月，對於中學生還是大專生都是考試季節，想在政府自修室和Cafe以外找個寧靜地方好好溫書趕Paper？在家工作者難以專心工作？不妨考慮各式樓上收費自修室！《開罐 Opener》為大家搜羅全港高質收費自修室，今次先為大家介紹位於港島區的5間自修室！

以下介紹的5間港島自修室可謂各有特色，今次記者特地到當中兩間實地考察，分別是相當創新、設於5星級酒店客房內的Desk One The Private Suite，以及位於鬧區、環境相當開揚的My Base，即睇下文睇各間自修室的環境與設施。

港島區有不少高質樓上自修室，適合一眾學生及上班族。（01圖片）

【1】北角Desk One（The Private Suite）——五星級酒店級自修室

由Desk One與北角凱悅尚萃酒店合作的自修室，以酒店客房改建而成，由Check-in到房內設施尤如去Staycation，加上房間內能看到部份海景，chill住溫書不是夢！而且自修室沿用酒店營業時間，開放24小時，想開夜車亦絕對沒有問題！

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+ 16 + 16 + 16

地址：北角北角邨里1號（香港維港凱悅尚萃酒店） 營業時間：24小時營業

【2】銅鑼灣My Base——有首次及學生優惠

位於利舞臺廣場樓上，地理位置相當方便。自修室裝修主要以木色為主，帶點日系感覺。加上各區域多以落地玻璃分隔，整體環境相當開揚，而且部份位置能看到銅鑼灣街景。價錢方面，My Base為唯一一間提供首次優惠及中學生優惠，有興趣體驗的朋友不妨一試。

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+ 12 + 12 + 12

地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場10樓B 營業時間：10:00AM - 10:00PM（年中無休）

【3】Thinkaholic——入場價最平

同樣位於銅鑼灣的Thinkaholic，距離港鐵站只有1分鐘路程。而且首小時收費更是眾多間自修室中最低，只需$30/小時，之後則以每分鐘$0.5計算，若你打算只逗留短時間，這間的收費相對實惠。

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+ 7 + 7 + 7

地址：銅鑼灣駱克道491至499號京都商業中心21樓B 營業時間：11AM - 9PM（星期一至五）／1PM-9PM（週末及公眾假期）

【4】銅鑼灣Desk One——景觀開揚

同屬Desk One旗下的自修室，風格與酒店自修室大不同，但則相對光猛開揚，而且落地大玻璃的設計亦能讓銅鑼灣城景盡現眼前！

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+ 5 + 5 + 5

地址：銅鑼灣禮頓道9-11號合誠大廈18樓（入口在堅拿道東） 營業時間：11AM -10:30PM

【5】灣仔Desk One（咕嚕館）——多功能場地

亦是Desk One旗下的自修室，設於灣仔星街。店內裝修與銅鑼灣店大致相同，不過咕嚕館另設Common Ground，適合舉辦各式研討、交流活動。

+ 3 + 3 + 3

地址：灣仔電氣街1 號1A 號舖（星街小區 電氣街盡頭） ​ 營業時間：9:30AM -10:30PM

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你有甚麼強逼症習慣？最近有連登網民發文「有冇人有啲好奇怪嘅強迫症」，引來大量網民留言，分享自己的古怪習慣，才發現原來不少強迫症，只得香港人才有。

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+ 12 + 12 + 12

同場加映：10個讀出來即笑內地品牌

近日新疆棉花事件滿城風雨，中國網民紛紛表示抵制多個品牌如H&M和adidas等，亦有人因此提倡多使用國貨，以表支持祖國之心。或許受事件影響令更多人留意到國貨，近日一內地品牌推出的風扇產品便在Facebook引起話題，只因其名字「馳能扇」與廣東話粗口有幾分相似，不少網民均表示超級爆笑。



不過提到令人爆笑的內地品牌名字，「馳能扇」絕非第一個，這些年不時都有些內地品牌有相同效果，不禁令網民們表示：「改名嗰個一定唔識廣東話！」以下10個品牌，懂廣東話的你，小心睇到笑到肚痛！

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有間個名一次過有兩個粗口？點擊睇全文：馳能扇、吉阿婆、柒牌 10個讀出來即笑內地品牌 香港人才懂笑點