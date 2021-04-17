撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-17 07:00

作為「世界動畫第一大國」的日本，至今推出了不少家傳戶曉、瘋魔全球的作品，例如經典《多啦A夢》系列、近期大熱《鬼滅之刃》等，動畫的製作技術隨著科技發展不斷進步，畫面和聲效都能媲美真人影片！最近，日本節目邀請動畫業界中的76名專家進行問卷調查，選出14套「改變了動畫歷史的超強作品」，包括《進擊的巨人》、宮崎駿的《風起了》，還有90後童年回憶《光之美少女》！到底這些作品有什麼特別之處能夠脫穎而出？

日本節目《林修の今でしょ》最近邀請了多位動畫業界中專業人士分享他們認為「改變了動畫歷史的14套超強作品」，陣容非常強大，包括擔任《風起了》、《崖上的波兒》的音響監督笠松廣司、《多啦A夢》動畫師金子志津枝、《光之美少女》系列之父鷲尾天等。

76位專家在音效、影像、構圖、特效等不同領域選出最強代表作品，其中《機動戰士高達GUNDAM》系列被選為其中之一。節目更有幸訪問到今年79歲的「高達之父」富野由悠季老師，雖然早已過退休年齡，但老師仍然為作品親力親為，他透露自己一把年紀還參與創作的動力是「打倒《鬼滅》和《EVA》」，精益求精的態度讓人敬佩。

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日本漫畫《ONE PIECE（海賊王）》的作者尾田榮一郎去年宣布將會開拍真人版，並與Netflix合作推出影集，消息指作品早在去年9月正式開拍，不過最受關注的人物選角卻一直保密。最近，這套討論度極高的作品選角演員名單竟然疑似流出，分別是「草帽海賊團」的五位成員，消息立即在外國討論區瘋傳，不過網民負評如潮，其中娜美的選角最令粉絲崩潰，紛紛搖頭說不：「這將會是一場噩夢！」

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同場加映：日富家女獲父贈20億豪宅 超任性追夢住垃圾屋 真實職業震驚網民

通常我們心目中的超級富豪是住在華麗寬敞的豪宅，專屬的僕人每天將大屋打掃得一塵不染，大理石地板在水晶燈的照射下顯得閃閃發亮。不過，日本居然有位富二代「大小姐」顛覆了這個既定印象，雖然她擁有爸爸送贈的20億日圓（約港幣1.4億）物業，卻住在一間堆滿雜物和發霉食物的「垃圾屋」裏，就連節目攝製組的人員也忍不住露出嫌棄的眼神！

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