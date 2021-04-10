撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-10 07:00

通常我們心目中的超級富豪是住在華麗寬敞的豪宅，專屬的僕人每天將大屋打掃得一塵不染，大理石地板在水晶燈的照射下顯得閃閃發亮。不過，日本居然有位富二代「大小姐」顛覆了這個既定印象，雖然她擁有爸爸送贈的20億日圓（約港幣1.4億）物業，卻住在一間堆滿雜物和發霉食物的「垃圾屋」裏，就連節目攝製組的人員也忍不住露出嫌棄的眼神！

這位住在「垃圾屋」的富家大小姐叫Haruka，今年31歲，她的爸爸從事地產業，身家過億港元。日本綜藝節目《ノブナカなんなん》最近貼身跟拍她的生活，發現氣質優雅的大小姐居然住在混亂得猶如殺人現場的雜物堆中，客廳擺滿發霉的外賣食物，床具發臭發黃卻從不清洗，完全不像有錢人的家。除此之外，節目組更「起底」她的職業，結果令人大跌眼鏡！到底這位任性的大小姐是何方神聖？

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假如有一天，你被告知患上絕症，你會怎樣計劃餘下的生命與時間？相信大部份人都會晴天霹靂，甚至會從此一蹶不振，但日本有一位超級樂觀的女大學生竟然做出令人難以想像的舉動，她在19歲時發現自己患上子宮頸癌，治療期間仍然夜夜笙歌、堅持上班做陪酒女，每個月賺接近280萬日圓（約港幣20萬），揚言：「反正遲早也會死，不如活在當下更快樂」！

最近節目組再次聯絡這位樂觀抗癌女大學生，👇👇👇到底她現在過得如何？👇👇👇

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同場加映：日丈夫讓妻約炮50男拍無碼淫片賺錢被捕 供詞嚇傻網民：道德淪喪

根據日本刑法典第175條，凡於網絡上發布或售賣色情淫褻的無碼成人影片均屬違法。最近，日本有一對夫婦因涉嫌在成人影片網站「FC2」販賣無碼色情片而被警方拘捕，26部違禁影片中的主角居然是39歲的妻子！日媒報道指，被捕女子在Twitter招募陌生男性「約炮」，丈夫則負責在一旁拍攝和後製影片，兩人至今一共賺到超過1900萬日圓（約港幣135萬），案件喪心病狂的程度令人嘩然。

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