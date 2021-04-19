撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-04-19 12:44

每天放學、下班後，相信大家都會很想快點回家好好休息。不過，如果你的家，是像以下故事主角的家一樣的話，相信你會連家也不想回！韓國YouTube頻道「우와한 비디오」早前播出一戶住在垃圾屋17年的家人的故事。屋主伯伯每天都會外出撿雜物，令屋內垃圾堆至兩層樓高，而伯伯的兒子更有長達1年的時間沒有外出。

垃圾和雜物堆至兩層樓高／우와한 비디오截圖

不少獨居長者都有收集雜物的習慣。長期收集又不清理的話，很容易會令家居環境變得不衛生，病菌橫生。在韓國，一名70多歲的老伯，從17年前開始，就每天四出收集雜物，將雜物堆滿兩層樓。住在他附近的鄰居向節目《우와한 비디오》製作組求助，希望他們能幫伯伯和他的家人解決問題。

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