撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-16 16:52

最近日本天氣新聞台「Weather News」的甜美女主播檜山沙耶在網上爆紅，她在報道新聞時收到緊急地震消息，立即收起燦爛的甜笑變嚴肅臉，「一秒切換表情」的專業態度被網民大讚，短片觀看人數過千萬。其實日本還有很多知名的新聞小花，包括前《Music Station》童顏女主持弘中綾香、走性感路線的田中美奈實等，每位美女主播各有特色，美得讓網民大呼：「我願意每天早起看電視！」

打開日本電視新聞台，不時都會看見長得比明星藝人還要美的女主播！其實不少日本女主播和天氣報道員是模特兒出身，她們都「樣靚聲甜」、擁有高學歷和專業態度，知性氣質吸引不少觀眾成為粉絲。《開罐Opener》介紹10位日本當紅新聞小花，其中一位更被封為「令和最美天氣女郎」！

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同場加映：據聞娛樂圈是個無敵大染缸，不少藝人都有吸煙喝酒的習慣，雖然並不是什麼大事，但始終會讓觀眾對他們的印象變差。日本有不少女星以清純健康的形象示人，但其實很多女神是私底下是「老煙槍」，包括松隆子、蒼井優、長澤正美等人都曾被日媒爆料煙不離手，更被偷拍到「吞雲吐霧」的吸煙照，令人大跌眼鏡！

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同場加映：日富家女獲父贈20億豪宅 超任性追夢住垃圾屋 真實職業震驚網民

通常我們心目中的超級富豪是住在華麗寬敞的豪宅，專屬的僕人每天將大屋打掃得一塵不染，大理石地板在水晶燈的照射下顯得閃閃發亮。不過，日本居然有位富二代「大小姐」顛覆了這個既定印象，雖然她擁有爸爸送贈的20億日圓（約港幣1.4億）物業，卻住在一間堆滿雜物和發霉食物的「垃圾屋」裏，就連節目攝製組的人員也忍不住露出嫌棄的眼神！

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