撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-19 17:17

80、90後正好處於互聯網時代，1996年由以色列科技公司推出的即時通訊軟件ICQ曾紅極一時，當年學生時代放學回家後第一件事就是開電腦online ICQ，將紅色花花轉為綠色花花，看看網友有沒有回覆自己。近日有網民在facebook群組「90年代回憶」開Po，討論2000年盛行一時的即時通訊軟件ICQ的共鳴回憶，引起網民熱烈討論，大家紛紛分享當年玩ICQ的經歷，帖文已吸逾800個like。

80後、90後一定記得盛行一時的ICQ。（網上圖片）

近日有網民在facebook群組「90年代回憶」開Po，討論2000年盛行一時的即時通訊軟件ICQ的回憶，帖文有逾300個留言及800個讚好。不少網民分享當年玩ICQ的經歷，其中不少人曾經大膽地透過ICQ約網友出來見面，亦有人直言講起ICQ腦海裏已經有訊息提示音「喔噢」，非常經典！

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早前有連登網民開Po「全盛時期嘅你究竟有幾勁？」，該帖文在短短一天已經獲得逾750個正評，逾20頁留言，反應熱烈。不少網民分享人生最勁的經歷，包括一星期兩次挑戰食明將壽司，仲挑機成功無肚痛。

有網民就直言年紀大了，記憶力、體力都大不如前，連通宵打機都有心無力！不過有些網民列舉的全盛時刻非常無厘頭，令人哭笑不得。

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根據政府統計處3月30日出版《2020年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》報告，全港每戶月入中位數為2.7萬，較前年減少1,700元。本港18區中排首位的中西區每戶月入中位數高達4.09萬元，惟墊底的觀塘區只有21,700元。

收入減少了就要學會慳錢，沒法開源，就要想辦法節流！有連登網民開Po，題為「你地（哋）見過最慳錢既（嘅）人，有幾慳？」，帖文引來大量「同道中人」留言。不少網民分享父母、舊同學的極端慳錢方法，例如將媽咪麵當成正餐食、儲coupon成癮等，有些方法面皮薄一點都做不到！

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同場加映：露營達人評9類人不適合露營

本港疫情關係，港人未能外遊，不少人選擇與好友或一家人去露營，享受大自然。不過是否人人都適合去露營呢？台灣山系YouTuber「Campfire營火部落」達哥分析9種人不適合去露營，包括對衛生環境非常講究、手機不離手的朋友，他們都難以真正享受露營的樂趣。所以新手們去露營前記得先睇睇自己有無以下特質！

👇👇👇按下圖睇山系KOL詳細分析9種不適合露營的人👇👇👇

想知其他幾種不適合露營人士，立即點擊內文：露營達人評9類人不適合露營 去camp想休息、沒有這種知識勿跟風