撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-15 16:54

2021年中學文憑試（DSE）筆試即將於4月23日開考，一眾考生考試前難免壓力大，焦慮不已，甚至緊張到夜夜失眠。究竟有甚麼方法有助快速入睡？《Opener 開罐》整理6個有效加速入睡的方法，包括美軍二戰時研發的美軍助眠法、兩種不同方式的呼吸法等，只要掌握到正確方法，秒速入睡也再不是夢。

考DSE前壓力大到晚晚睡不著。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》截圖）

常常說DSE文憑試「一試定生死」，入唔入到大學就睇這個考試。隨著考試日子臨近，一眾考生難免感到壓力大，既緊張又焦慮，甚至出現失眠，影響精神。究竟有甚麼方法可以加速入睡呢？美國醫學博士教一個簡單呼吸法，只需3個步驟即可減緩心跳，迅速入睡。另外，腹式呼吸法也可以使身體放鬆，增加睡意。

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潮濕天衣難晾乾、異味難除，不想與女神近距離接觸、衣服散發一股噏味？要去除異味就要參考以下兩位專家的做法。日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu在YouTube個人頻道分享一個簡單快捷又有效的晾衫方法，只需改變衣物的排列便可加快衣物晾乾的速度！日本家務達人毎田祥子提醒大家數個貼士，包括晾衣物時應該選擇哪個位置、衣物之間應該隔開多遠。

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本港踏入春夏潮濕多雨，氣溫逐步回暖，雙腳容易出汗，增加出現腳臭的機會。不想上異性屋企，脫鞋後卻傳出陣陣異味？首先要了解為甚麼會出現腳臭。根據衛生處衛生防護中心網站指，足部多汗是主要導致腳臭的成因，足部的汗腺本身就比起身體其他部位更多，它們無時無刻都會排汗，當腳汗混合皮膚上的細菌時，便會產生惱人異味。《Opener開罐》整理5大腳臭解決方法，以及台灣YouTuber兼中醫師77老大提供一招簡單方法，預防腳臭。

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同場加映：台網紅7招改善失眠

根據中國睡眠研究會早前公布調查結果，受失眠困擾的成年人高達38.2%，在失眠人群中，90後、95後、00後為代表的年輕人睡眠問題最為嚴重，34.8%的年輕人半小時之內很難入睡。

台灣網紅兼中醫師77老大於其YouTube頻道提及失眠的3大主因，包括情緒、疾病及飲食影響，更提供了7個改善失眠的方法，包括穴道按摩、自製助眠茶飲及加速入睡的呼吸方法等。

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