撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-09 17:21

身為香港人，中小學時代上音樂堂一定會學吹牧童笛，音樂考試亦要考吹笛，還記得其他同學吹到走晒音，完全是童年回憶！吹牧童笛看似簡單，但究竟學懂牧童笛對學業或未來有甚麼幫助？近日有網民在facebook群組「90年代回憶」發圖文，討論學吹牧童笛對學業有甚麼幫助，帖文引來逾2千個like。雖然學完牧童笛未必有用，但不少人都對吹牧童笛有共鳴！

學生時代音樂堂都要學吹牧童笛。（《解決師》截圖）

日前有網民在facebook群組「90年代回憶」發圖文，討論學吹牧童笛對學業有甚麼幫助，帖文引來逾2千個like，逾500個留言，反應熱烈，說明大家對牧童笛都有共同回憶。

70後、80後甚至90後，上學時都一定學過牧童笛，不過並非人人都有吹奏音樂的天賦，因此當年不時聽到同學吹到走晒音，簡直係對耳仔的傷害。沒有音樂天賦的同學仔會靠後天努力補救，即使沒有帶牧童笛，他們都會自覺地扮揸笛練指法，超級勤力，不過講到尾都係因為要考試。不想考試肥佬，唯有努力練習吹笛。

👇👇👇點圖睇網民12件吹牧童笛爆笑共鳴👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

網民亦認真地討論學牧童笛的用處，雖然未必出色到做演奏家，但總算叫做學識一種樂器，並非完全冇用。有網民笑言可以細細個已經可以訓練肌肉！👇👇👇有網民的留言超級無厘頭！點圖睇網民集思N個學牧童笛用處👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

政府統計處3月30日出版《2020年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》報告書，全港每戶月入中位數為2.7萬，較前年減少1,700元。在18區中，排首位的中西區每戶月入中位數高達4.09萬元，惟墊底的觀塘區只有21,700元。

收入減少自然要慳啲使，近日有連登網民開Po，題為「你地（哋）見過最慳錢既（嘅）人，有幾慳？」，帖文引來大量「同道中人」留言。不少網民分享父母、舊同學的極端慳錢方法，例如將媽咪麵當成正餐食、儲coupon成癮等，有些方法面皮薄一點都做不到！

👇👇👇點圖即睇網民推介14個終極慳錢大法👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

塞車兼人有三急最難捱！如果你身處高速公路，更加無得落車解決。最近有連登網民開Po，「一人一條去完廁所先敢上車既（嘅）巴士線」，帖文引來大量「苦主」熱烈討論，有網民指某些巴士路線完全不人道，一旦塞車起碼塞兩個鐘，簡直是挑戰膀胱的極限！一旦要過海，痛苦程度大增，最慘莫過於是整條路線途經多個塞車熱點，簡直是想死的心都有了。

👇👇👇按圖看10條挑戰膀胱的長途巴士路線👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

同場加映：網民怒批15個上天造人超廢設計

人體的器官結構極之奧妙，不過有網民出Po呻各種令人不解的人體設計，例如令人極度煩厭的生智慧齒，生智慧齒不單止痛，仲要畀錢搵牙醫幫你剝，簡直是「貼錢買難受」！網民又列舉其他小病，例如扁桃腺發炎，除了發炎也不知它還有其他用處！

👇👇👇點圖睇網民齊呻15個上帝造人最廢設計👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

想知更多被網民吐槽的人體設計，立即點擊內文：網民怒批15個上天造人超廢設計 智慧齒多餘、哪器官外露最錯？