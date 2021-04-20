撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-20 17:16

所謂為人師表，是要在人品學問方面成為別人學習的榜樣，因此普遍大眾對於老師的形象都是言行謹慎而認真。可是大家成長路上的老師又是否如此？近日有連登網民出PO，著大家分享各自中學老師做過最黐線的事，帖子中的分享可謂一山還有一山高，足以顛覆老師一貫正經的形象。以為掉粉筆粉刷已經好癲？那少年你就太年輕了。

有網民分享曾有中學老師成科學堂時表演吞火，更著同學們不用怕，因為當火沒有氧氣自然就會熄滅。（《逃學威龍》截圖）

網民的分享雖然都很「黐線」，但還是可以分為幾種類的，有比學生更瘋狂、以老師身份一同做踩界事例如食煙、打交，但亦有「好到黐線」，為幫助學生而上山下海的經歷。大家的中學生涯中又有沒有這樣的一位老師？

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同場加映：ViuTV頒獎禮10個感動瞬間

ViuTV首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》早前完滿結束，MIRROR全場橫掃八個獎項，包括「年度組合」、「年度十大歌曲」及由姜濤和陳卓賢（Ian）分別奪得的「年度男歌手」等。而獎項大贏家則屬以個人身份奪得共六個獎項的林家謙。



整晚節目除了各大獎項引起話題，各個歌手的合作舞台、以至得獎人感受同樣成為網絡熱話！以下10個必睇Chill Club頒獎禮必睇瞬間，你又是否全都留意到？

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