撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-14 18:24

提起英文的罵人說話，大家有想起甚麼嗎？若然大家只想起「WTF」、「FUXX」就太表面了！粗口以外，其實還有許多句子能讓我們表達不滿。究竟「去死」、「你係咪冇腦㗎？」、「就憑你？」該怎樣說？以下18句英文罵人說話，保證夠直接夠毒舌，而且簡單易學！

「就憑你？」的英文該怎樣說？（《哈利波特》截圖）

其實不少罵人句子的用字都沒有想像中困難，而且意思隨時比講粗口更「到肉」！大家不妨學定幾句旁身，就算不罵人，也不要被人罵了也懵然不知！👇👇👇按圖看18句超易學英文罵人句子👇👇👇

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踏入新一年，你是否覺得新年新希望？天真，上年你不也是這樣，看看現在的自己，做到了定下的目標嗎？沒有吧？不要為自己找藉口了，世上無難事，只要肯放棄，喝下這些有毒雞湯，或者這種激將法反而讓你目標達成。

厭倦了充斥在網絡上，假惺惺的正能量？那就來點厭世的吧，小編搜集了34句厭世語錄，有感情篇、工作篇、健康篇、錢財篇，及逆向勵志篇！

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同場加映：紀念冊上16句必寫過字句

近日有網民於Facebook群組「90年代回憶」分享自己從前的紀念冊，只見紀念冊中有不少金句，旋即引起各大網民熱烈分享自己曾寫過或看過的各種句子。以下16句字句，相信你都有寫過！

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仲有另外8句！點擊睇全文： 紀念冊上16句必寫過字句 友誼永固、記住ME 血型地址一定會亂填