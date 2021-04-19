ViuTV首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》昨晚（18日）完滿結束，MIRROR全場橫掃八個獎項，包括「年度組合」、「年度十大歌曲」及由姜濤和陳卓賢（Ian）分別奪得的「年度男歌手」等。而獎項大贏家則屬以個人身份奪得共六個獎項的林家謙。

整晚節目除了各大獎項引起話題，各個歌手的合作舞台、以至得獎人感受同樣成為網絡熱話！以下10個必睇Chill Club頒獎禮必睇瞬間，你又是否全都留意到？