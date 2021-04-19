撰文：齋啡妹妹
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ViuTV首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》昨晚（18日）完滿結束，MIRROR全場橫掃八個獎項，包括「年度組合」、「年度十大歌曲」及由姜濤和陳卓賢（Ian）分別奪得的「年度男歌手」等。而獎項大贏家則屬以個人身份奪得共六個獎項的林家謙。
整晚節目除了各大獎項引起話題，各個歌手的合作舞台、以至得獎人感受同樣成為網絡熱話！以下10個必睇Chill Club頒獎禮必睇瞬間，你又是否全都留意到？
昨晚（18日）頒獎禮中，最具話題的必數勇奪多個獎項的林家謙及姜濤。（資料圖片）
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ViuTV的兩大男團MIRROR及ERROR最近人氣極盛！兩團均有不少支持者，在劇集、綜藝及廣告中都不難看到他們。但兩隊成員共16人，你又認識他們多少？如果只剩下五官，你又認得出他們嗎？
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同場加映：10個讀出來即笑內地品牌
近日一內地品牌推出的風扇產品便在Facebook引起話題，只因其名字「馳能扇」與廣東話粗口有幾分相似，不少網民均表示超級爆笑。不過提到令人爆笑的內地品牌名字，「馳能扇」絕非第一個，這些年不時都有些內地品牌有相同效果，不禁令網民們表示：「改名嗰個一定唔識廣東話！」以下10個品牌，懂廣東話的你，小心睇到笑到肚痛！
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有咩牌子名隱藏兩句疑似粗口？點擊全文：馳能扇、吉阿婆、柒牌 10個讀出來即笑內地品牌 香港人才懂笑點