撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-04-20 18:58

【采子/邱鋒澤/何孟遠/荳荳】台灣「原音兄弟」旗下女星采子（謝采紋），日前被爆偷食閨密荳荳（何紫妍）男友何孟遠而引起一連串風波，采子退出節目《全明星運動會》錄製並道歉。「原音兄弟」的老闆張暐弘（19日）突然Instagram發文，揭采子與「原音兄弟」另一合伙人，男星邱鋒澤已拍拖一年半。

WaiiHoong 張暐弘@Instagram

台灣女星采子（謝采紋）日前被爆偷食閨密荳荳（何紫妍）男友何孟遠引起一連串風波，采子宣布退出節目《全明星運動會》錄製並公開道歉。但事件還未完結，昨日（19日）「原音兄弟」的老闆張暐弘突然Instagram發文，指「看不下去」，趁公司合伙人兼好友邱鋒澤醉倒時，貼出采子與邱鋒澤的親密合照，證實二人已經交往一年半，但采子不想公開戀情，如今女方爆出偷食，於是發文為好友打抱不平。

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生活上令人憤怒的事多不勝數，總有些時候會想開口大罵。但卻非每每能以廣東話十八真言之粗口去對待。這個時候怎麼辦才好？近日有一台灣部落格集各大網友的好文才，分享了多句不帶粗口的罵人句子。想發洩卻想當個斯文人的你，不妨參考。

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同場加映：周柏豪勁MK、阿嬌頭上有鞋墊、楊明也中伏 11個慘不忍睹古裝造型

周柏豪近來主演的內地網絡電影《混世四猴：神猴歸來》上架，造型被網民瘋狂吐槽，不止樣衰更MK味濃，大至范冰冰、迪麗熱巴、劉詩詩等國際影星，小至TVB小生楊明、李逸朗，歌演兩棲藝人鍾欣潼、周柏豪等，全部都中過古裝造型伏，髮型是出事重災區，當中不少獲一致負評，成為演員生涯的黑歷史。

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