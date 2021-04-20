撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-20 18:26

梁朝偉、劉思慕、Awkwafina及陳法拉主演的Marvel電影《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），首條預告今日（20日）出爐，片段中霸氣現身的梁朝偉更親自用全英文做旁白，流利自然，完全沒有港式英語口音！不少藝人明星都說得一口流利的英文，即使接受英文媒體訪談都一臉鎮定，令人眼前一亮。

梁朝偉飾演男主角尚氣的爸爸「文武」（Wenwu）。（《尚氣與十環傳奇》截圖）

娛樂圈隱藏著不少外語能力出色的藝人，其中不少人英文水平了得，不但於劇集中講英語對白及流利交談、對話，而且接受外國媒體採訪時也對答如流，完全沒有怯場。除了一眾外國回流返港的藝人，畢業於港大的天后謝安琪（Kay）也曾與荷里活紅地毯上展露流利的英語對答，使不少港人感到驚喜！

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後生的90後女神何其多，不少女神不但身高優越，更擁有逆天長腿，加上身材有料，非常令人羨慕！當中香港墨西哥混血靚模盧慧敏更被爆與MIRROR人氣成員陳卓賢（Ian）拍拖，令一眾少女羨慕不已！另外，不少港姐及落選港姐都有傲人身材，包括《愛回家》中飾演島大女神Candy的葉蒨文、前港姐十頭身美女楊詠彤等等。

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有連登網民開Po「全盛時期嘅你究竟有幾勁？」，該帖文在短短一天已經獲得逾750個正評，逾20頁留言，反應熱烈。不少網民分享人生最勁的經歷，包括一星期兩次挑戰食明將壽司，仲挑機成功無肚痛。

有網民就直言年紀大了，記憶力、體力都大不如前，連通宵打機都有心無力！不過有些網民列舉的全盛時刻非常無厘頭，令人哭笑不得。

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同場加映：消委會評測15款男士短袖運動衫

不少港人週末去行山露營，運動時難免汗流浹背，因此穿著透氣、排汗快乾功能優異的運動衫非常重要。消委會的【525期《選擇》月刊 - 多款男女裝運動衣測試表現欠佳 除臭透氣效果差】測試市面上15款男士運動上衣，比較樣本的舒適度（透水氣度、排汗快乾度）、異味控制表現（抗菌、消臭表現）、耐用程度及纖維成分，以5分為滿分。

其中一款有名氣的運動品牌上衣各項表現最出色，是以上15個樣本中唯一獲5分的運動上衣。有個日本牌子運動衫性價比超高！

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