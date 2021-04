梁朝偉、劉思慕、Awkwafina及陳法拉主演的Marvel電影《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),首條預告今日(20日)出爐,片段中霸氣現身的梁朝偉更親自用全英文做旁白,流利自然,完全沒有港式英語口音!不少藝人明星都說得一口流利的英文,即使接受英文媒體訪談都一臉鎮定,令人眼前一亮。