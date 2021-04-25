撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-25 07:00

日本偶像文化非常多樣，除了Johnny's事務所和AKB48等的主流偶像外，還存在著一班富有特色、通常會在小型劇場表演的「地下偶像」。要在偶像界突圍而出，擁有超凡的跳唱能力和帥氣外貌並不足夠，有日本節目組潛入地下偶像的演唱會現場，發現男偶像為賺錢竟然與粉絲做出過於親密的行為，更有女粉絲每月擲超過50萬日圓，簡直就像牛郎一樣！

網上有大量網民討論地下男偶像的「過激」粉絲福利，於是日本節目「給與明細」決定潛入調查，發現超驚人真相！要在從來不缺偶像的日本藝能界中分一杯羹是非常困難的事，可是竟然有地下男偶像在競爭如此激烈的行業中，每月仍能賺取過千萬日圓，到底是如何做到的？原來這些偶像在表演後都會舉辦「特典會」，在場粉絲只要付費便能與偶像成員親密接觸，猶如大型牛郎見面會！

👇👇👇點擊圖片看地下男偶像黑暗「賣身」活動現場👇👇👇

+ 31 + 31 + 31

去年10月，日本女神石原里美宣布結婚的消息傳出，大量網民難以接受現實，瘋狂哀號「我不行了！明天不能上班！」，這個爆笑社會現象令人印象深刻。「本命」偶像是每個追星族的心靈支柱，當最愛的人突然宣布結婚、退團，甚至宣布退出娛樂圈時，可能大受打擊而無法專心工作。

有見及此，日本一位叫鶴見至善的社長決定在公司實行「追星福利制度」，不但提供1萬日圓津貼員工看演唱會，更可以領取高達10天的「療傷有薪假」，4樣福利令御宅族和追星迷妹超羨慕：「好想轉工！」

👇👇👇點擊圖片看日本良心公司4項「追星福利」👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日富家女獲父贈20億豪宅 超任性追夢住垃圾屋 真實職業震驚網民

通常我們心目中的超級富豪是住在華麗寬敞的豪宅，專屬的僕人每天將大屋打掃得一塵不染，大理石地板在水晶燈的照射下顯得閃閃發亮。不過，日本居然有位富二代「大小姐」顛覆了這個既定印象，雖然她擁有爸爸送贈的20億日圓（約港幣1.4億）物業，卻住在一間堆滿雜物和發霉食物的「垃圾屋」裏，就連節目攝製組的人員也忍不住露出嫌棄的眼神！

👇👇👇點擊看大小姐Haruka的垃圾屋與職業👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

點擊看全文：日富家女獲父贈20億豪宅 超任性追夢住垃圾屋 真實職業震驚網民