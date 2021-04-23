撰文： 馮嘉曦 最後更新日期： 2021-04-23 07:30

人生在世，誰不想活得開心？「快樂」兩字易寫，現實卻是大多數人都被奔波勞碌的生活掩埋，生活意義早已忘卻。28歲的鄧嘉傑Simon曾經因為追夢而墮入庸碌的漩渦，最終裸辭做YouTuber幫人在海中找失物，反而讓他重拾快樂。

（歐嘉樂攝）

Simon大學讀攝影，卻對演戲抱有一腔熱誠，畢業後膽粗粗去參選港男，開啟了藝人生涯。出道不久已有可觀收入，拍幾日廣告可得到5位數報酬，他從此開了眼界。然而幾年下來，Simon多數只接到模特兒工作。錢，賺到了，演員夢卻越來越遠，年少氣盛的他於是毅然報名TVB藝員訓練班，從頭做起。

Simon在《18年後的終極告白》劇中飾演男主角林朗生少年版，花一整日練習大結局中一幕懺悔戲份（《18年後的終極告白》劇照）

苦捱2年 鬥志已被磨滅透

簽約做TVB藝人錢少、休息時間少、工作量大，Simon形容2018年入TVB像進了少林寺般辛苦︰「工作好忙，最誇張係48小時無瞓覺。經常都要凌晨開工，自己搭的士去荒山野嶺出外景，但計落月薪長期都係得4位數，係貼錢打工。」大台工作機會多，但每次拍攝都不見樣、不露名，只見到手腳或者做背景那模糊的人影，這就是Simon的日常，無疑是消磨意志，卻又被束縛於「夢想」兩字無法抽身。在TVB的2年時間，他印象最深是在《18年後的終極告白》中飾演男主角林朗生少年版（成年版由譚俊彥飾演），這是他演過第一個有名有姓的角色。當時花了一整日時間練習大結局中一幕懺悔戲份，只是因為糾結要哭還是做其他表情，但這也是極少數真正享受工作的時刻。

Simon與譚俊彥合照。（IG@simontang131）

勵志故事的主角追夢是越追越近，Simon追夢卻越來越迷惘。偶爾見到年資比自己淺的藝人，得到更多機會及栽培，他心中會問一句︰「點解唔係我？」不是出於妒忌，而是對迷失的自己狠狠的靈魂拷問︰「我都成日同自己講公司總會畀機會嘅，但真係好似……唔知等到幾時」。

（歐嘉樂攝）

為人尋失物 發現生活樂趣

2020年3月，Simon從TVB裸辭之後轉做YouTuber，分享出海潛水可以找到的物件。他最初的動機很單純︰「因為我好鍾意潛水，又想挑戰拍片，咁啱見到網上有外國YouTuber出海尋寶，咪索性參考佢，將兩件事加埋一齊嚟試。」後來Simon收到網民的尋物請求，想著反正自己會出海便順便幫對方找失物。雖然最後找不到，但「幫人找失物」卻成為了他的賣點，吸引大批網民留下委託︰「起初我都估唔到會有咁大反應，更加無諗過會有媒體訪問。」

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+ 6 + 6 + 6

近日Simon第一次成功幫網民找到掉下海的智能手機，聽著委託人在電話中興奮到尖叫，那種成功感是難以言喻的，那一刻他真切感覺到，原來做自己喜歡的事可以幫到人。「好開心人哋睇到我啲片覺得開心。幾年前我喺菲律賓唔見咗潛水相機，唔係價錢問題，係我所有潛水片都喺入面，啲回憶幾多錢都買唔返。當時我就好想有個人出現幫我搵返相機，估唔到我宜家都成為咗呢個人。」溫文爾雅的Simon一說到這段回憶就變得興奮，原來他在不知不覺間，成為了以前的自己憧憬的人。在接到的眾多委託中，Simon會向網民逐一詢問有失物的故事，他曾經出海幫網民找戒指不果，原來那是網民在18歲生日時，從媽媽手中收到的禮物，極具紀念價值，他說之後或會再去找一次。參與著別人的故事，甚至有機會填補一些微小的遺憾，燃燒起他的熱誠︰「因為拍片而同網友建立咗聯繫真係好難得，我每一則留言都有睇，唔係我畀快樂佢哋，係佢哋感染我令我開心。」之所以稱「網民」做「網友」，是因為他珍惜那種不期而遇。

Simon幫網友找到iPhone。（YouTube@鄧嘉傑 SIMON TANG）

除了尋失物，亦有網民將焦點放在海洋垃圾上，皆因Simon每次出海尋物時，見到垃圾都會撿起來丟掉，所以有人稱他為「環保小先鋒」。久而久之，不少網民提議他發起撿垃圾活動，他順著大家意見在社交網絡建立群組，至今已超過600人加入。記者問Simon何時出發，他卻謙虛地道︰「我最初都係想宣揚環保意識，但係我其實完全唔知實際活動要點進行，已經搵緊環保組織合作，都係網友推動我去學多啲。」

賺錢重要但非首要

Simon每次出海耗時最少6、7小時，車費船費全是錢，接受網民的委託亦是無償。近來他知名度急升，開始有商戶提出在他的影片下廣告，結果被婉拒︰「暫時我仲想保留自由度，想拍自己鍾意嘅題材，因為呢樣係我現時生活中最鍾意做嘅事，貼錢做我都開心。如果頻道發展成熟啲先再考慮廣告啦。」拍片是貼錢，以前做藝人也是貼錢，但他卻覺得「以前係捱，宜家係享受」，分別在於熱誠是否得到回應。

（歐嘉樂攝）

現時Simon接手了姐姐以前開的網上花店，同時亦繼續做自由身藝人，不時接廣告或戲劇工作，生活不成問題。不過說到熱愛程度，他亦老實回答︰「排第一係出海潛水拍片，第二係演戲，最後先係做生意。我唔想全力搵錢。」

同場加映︰疫情下的DSE｜17歲成年前的最後一役 DSE考生：我哋仲係一嚿飯

疫情爆發一年多，香港學生幾乎沒踏入過校園。今屆文憑試考生上課靠「Zoom」，溫書靠自己，站在這個所謂「第一件人生大事」面前，大家何去何從？

《開罐Opener》訪問了三位應將要應考公開試的考生，話題由「你報咗邊間大學」到「我考完試最想瞓覺」，彼此訴說著正在共同經歷的「試前狀態」。

（馮嘉曦攝）

初次應考DSE 真正見證生死後選讀醫

Nelson今年初次應考DSE，雖然就讀傳統名校皇仁書院，不過由始至終，能令他滔滔不絕地分享的是關於「朋友」及「課外活動」的話題，他認為：「讀書唔係最重要，朋友先係。」

讀皇仁書院的Nelson。（黃寶瑩攝）

六年中學生涯，Nelson參加過學生會、年宵籌委會、管弦樂團及輔導組，每一門活動都投入十足心力參與，當中有兩件事久久無法忘懷。2020年，皇仁同學薪火相傳的維園年宵被取消令他大受打擊︰「當時我補緊習，一見到電話彈呢個消息出嚟，我真係眼濕濕。返到學校終於忍唔住狂喊。」男人要面子，Nelson在記者面前承認自己狂喊，因為對搞活動的熱情太強烈︰「好Enjoy一班人一齊籌備一件事，而且努力咗咁耐，最後成功搞到年宵係一個好大嘅成果。」

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同場加映︰鍾培生專訪｜拍拖計數計到盡 自認奄尖乞人憎︰溝女要講CP值

鍾培生與林作的拳賽近日鬧得沸沸揚揚，鍾培生積極備戰，對於勝利志在必得。擂台上看似好勇鬥狠，他在情場上反而謹慎得多，追女仔每一步都計到盡，自認「好乞人憎」。

「百億富三代」鍾培生家世顯赫，祖父是華廈置業創辦人兼有「工廈大王」之稱的鍾江海。鍾培生在美國南加州大學畢業後，22歲時創立了香港電子競技公司，市值早已過億。非同凡響的背景，讓大家好奇他的感情生活，對於「富豪是如何追女仔的？」產生很多幻想。不過，他直言自己不靠物質追女仔。

（龔嘉盛攝）

「我睇得上嗰啲，一定大把人爭住送袋畀佢」

網民認定鍾培生作為超級富豪，一定有很多靚女「埋身」，但他直言看不上貪錢女生︰「如果真係要用物質去大你，一嚟就送層樓，如果我送層樓就唔使溝你啦。我揀人，人揀我，送個袋畀你又唔受，我送層樓畀你又覺得自己好On 9。」自己作為男人，鍾培生覺得香港很多男人都將自己單身歸咎於「港女拜金」，卻沒檢討過自己既不勤力又不求上進，就將責任推卸在女性身上︰「同一個質素，一個有錢一個冇錢，（女生們）梗係揀個有錢啦。大把有錢仔溝唔到女，因為佢哋可能淨係得咁表面嘅嘢。有啲人自己冇料又溝唔到女，仲要將個責任賴喺女仔身上，抵你溝唔到女啦……溝唔到女一定係條仔嘅責任啦。」

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