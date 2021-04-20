撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-20 16:35

滑翔傘活動近年越趨普及，香港也有8個可以玩滑翔傘的合法地點，讓你一嘗悠遊翱翔的滋味。最近，日本女星上白石萌音跟好朋友佐藤栞里亮相綜藝節目「沸騰ワード10」，其中一個環節是挑戰玩動力滑翔傘，結果被眼利的觀眾發現她們身上的安全扣還未鎖好便起飛，其中萌音身上的安全扣更是完全鬆脫，險象環生。節目播出後網民立即對電視台「開火」，大罵工作人員罔顧藝人的性命，大呼「萌音還活著真的太幸運了！」

最近，日本電視台綜藝節目「沸騰ワード10」頻繁登上Twitter熱門搜尋排行榜，原來對上一集節目邀請女星上白石萌音和佐藤栞里參與滑翔傘活動時發生了嚴重疏忽，導致大量網民圍罵節目組和工作人員。

滑翔傘屬於高度危險的極限運動，所有參加者都必須在出發前佩戴和檢查清楚身上的保護裝備，專業人士的陪同下進行活動，避免意外發生。可是，有眼利的網民發現萌音身上的安全扣環不但沒有上鎖，開關還夾著繩索，在沒有完全沒扣好的情況下，工作人員便直接帶她飛上天，假如突然有一股強風吹過，隨時會脫離繩索由高處墮下死亡。網民一邊看電視，一邊為萌音捏了一把冷汗，幸好最後兩人都安全降落，但節目卻引起了觀眾的怒火，大罵：「你們差點害死了大家的萌音！！」

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同場加映：日本有位身高173cm的20歲美女因為「過高」而被欺凌，甚至受跟蹤狂騷擾並毆打至失憶！活在陰霾下的女生覺得自己是異類，更萌生了尋死的想法，當她走到河邊打算自殺時，卻被爸爸的一句話當頭棒喝，悲慘的人生從此逆轉。

心灰意冷的Miyuu認為這個世界已經容不下自己，決定走到跳河自殺，👇👇👇幸好發生了一件事令她當頭棒喝，慢慢走出陰霾，開展人生另一段旅程！👇👇👇

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同場加映：日富家女獲父贈20億豪宅 超任性追夢住垃圾屋 真實職業震驚網民

通常我們心目中的超級富豪是住在華麗寬敞的豪宅，專屬的僕人每天將大屋打掃得一塵不染，大理石地板在水晶燈的照射下顯得閃閃發亮。不過，日本居然有位富二代「大小姐」顛覆了這個既定印象，雖然她擁有爸爸送贈的20億日圓（約港幣1.4億）物業，卻住在一間堆滿雜物和發霉食物的「垃圾屋」裏，就連節目攝製組的人員也忍不住露出嫌棄的眼神！

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