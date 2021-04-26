撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-26 17:37

近幾年越來越多日本藝人和演員開設YouTube頻道，就連一向風格保守的Johnny's偶像事務所也不例外。二宮和也（Nino）4月25日突然在一個名為「ジャにのちゃんねる」的YouTube Channel上發佈正式登場的影片，並表示會邀請其他後輩一同參與，立即引起網民熱論，影片上載不足24小時已經有超過250萬瀏覽次數，不少網民留言「期待日後推出更多面向世界的作品」。除了Nino之外，還有以下10位人氣演員和藝人都有開設YouTube頻道，其中一位前偶像更月賺過億日圓！

兩星期前，一個名為「4月25日7時開始的頻道」的神秘channel發布了一條影片，標題是「藝能事務所的重要通知」，片中的剪影與現在暫時休團的「嵐」成員二宮和也（Nino）非常相似，當時已有網民猜測是Johnny's事務所（傑尼斯事務所）的新策劃活動。直到昨天（4月25日），這個神秘的頻道終於改名為「ジャにのちゃんねる（Johnnino Channel）」，Nino在影片中透露將會找一個相熟的同齡後輩共同參與拍片，已經有粉絲猜測很大機會KAT－TUN的中丸雄一，大家都非常期待。

其實除了Johnny's事務所之外，最近越來越多日本藝人和演員開設YouTube頻道，其中包括多位AKB48前成員、日劇男神佐藤健、神木隆之介等，有位Johnny's前偶像更自爆拍YouTube最高月賺超過1億日圓（約港幣720萬）！

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最近日本天氣新聞台「Weather News」的甜美女主播檜山沙耶在網上爆紅，她在報道新聞時收到緊急地震消息，立即收起燦爛的甜笑變嚴肅臉，「一秒切換表情」的專業態度被網民大讚，短片觀看人數過千萬。其實日本還有很多知名的新聞小花，包括前《Music Station》童顏女主持弘中綾香、走性感路線的田中美奈實等，每位美女主播各有特色，美得讓網民大呼：「我願意每天早起看電視！」

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同場加映：日富家女獲父贈20億豪宅 超任性追夢住垃圾屋 真實職業震驚網民

通常我們心目中的超級富豪是住在華麗寬敞的豪宅，專屬的僕人每天將大屋打掃得一塵不染，大理石地板在水晶燈的照射下顯得閃閃發亮。不過，日本居然有位富二代「大小姐」顛覆了這個既定印象，雖然她擁有爸爸送贈的20億日圓（約港幣1.4億）物業，卻住在一間堆滿雜物和發霉食物的「垃圾屋」裏，就連節目攝製組的人員也忍不住露出嫌棄的眼神！

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