去飲畀完人情仲一肚氣　盤點婚宴最討厭十件事　被催婚唔係第一？

婚宴場合相信許多人都參加過，除了是新人分享喜悅、分享人生大事外，也是許多賓客難得可以「扮靚」的場合，減肥的減肥、比美辣的比美辣、比帥壯的比帥壯，但是開開心心出門，最害怕就是沒能好好吃一頓飯，還受一肚子氣回家，婚宴上的人事物眉眉角角稍有一個雷點，恐怕就會壞了賓客的興致。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，賓客參加婚宴最討厭的10件事，第一名真的是遇到了就毀全場，整個想要「翻桌」啊！

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本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月12日至2020年10月10日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『參加婚宴最討厭的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。