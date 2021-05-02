撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-02 07:00

瘋魔全球的大逃殺遊戲《要塞英雄》(Fortnite) 深受各個年齡層的玩家喜愛，打開YouTube或其他遊戲直播平台，都能看見年紀輕輕的小朋友在鏡頭前全神貫注地打機，專業程度絕對不輸成年人！最近，日本一位年僅7歲的小妹妹被媽媽拍下玩《Fortnite》的影片而在Twitter爆紅，片中她雙手控制鍵盤和滑鼠，盯著不斷快速閃過的遊戲畫面，不論是手速還是技術都是高水平！雖然妹妹的打機技術已經比得上、甚至超越一般成年人玩家，但可愛的模樣仍然讓網民超心軟：「我願意輸給她！」

日本7歲萌妹「れなち」（Renachi）今年就讀小學一年級，她的興趣與一般同齡小女生有點不同，比起玩「煮飯仔」和扮靚，她更愛與哥哥一起打遊戲機，特別是大逃殺遊戲《Fortnite》！媽媽偶然拍下女兒玩遊戲的的樣子，將影片上傳到Twitter，竟然吸引了超過420萬觀看次數，有近10萬人讚好。大家都被「れなち」天使般的可愛模樣吸引，小小的身軀坐在成年人用的粉紅電競椅上，專業頭戴式耳機比小妹妹的臉還要大！

除此之外，這位妹妹玩《Fortnite》技術亦令人嘆為觀止，只見她全神貫注地看著熒幕，雙手將機械人一樣不斷敲打鍵盤和滑鼠，相信當時在網上一起玩的隊友應該也難以想像她只有7歲！

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到底韓國新一代男神ASTRO的車銀優，加上日本鹽系帥哥演員坂口健太郎的樣子合成後對女生的「攻擊力」有多強？最近，日本一位男高中生到大阪髮型屋剪頭髮及造型，過程被髮型師拍下放到Instagram，片中男生戴著口罩仍遮蓋不住帥哥氣場，該貼文竟被大量韓國網民「洗版」留言問小鮮肉的資料，大讚他是難得一見超對韓國女生口味的花美男，並形容他是「日版車銀優」，話題熱度之高就連韓媒Dispatch（D社）都有報道，討論區「the qoo」有超過1400個留言討論，更流出疑似脫下口罩的照片！

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同場加映：日媽因一通電話被恐怖洗腦 瘋狂賣淫、拋棄年幼兒女更被騙一億円

早前日本發生恐怖虐兒案，一位39歲媽媽被新認識的朋友「洗腦」，誤以為丈夫出軌偷歡，於是提出離婚並聽取這位朋友的無理建議，嚴格控制5歲兒子的飲食以便獲取撫養權，最後男童10天沒有進食被活活餓死。事件轟動全日本，但其實透過「洗腦」控制人心、甚至入侵他人生活騙取錢財的案例非常多，曾有位缺乏關愛的單親媽媽因為打了一通電話，結果不知不覺被對方操控，最後棄養了一對可愛的兒女，淪落到每晚賣淫還錢的淒慘下場......

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