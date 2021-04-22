撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-22 16:28

早前日本發生恐怖虐兒案，一位39歲媽媽被新認識的朋友「洗腦」，誤以為丈夫出軌偷歡，於是提出離婚並聽取這位朋友的無理建議，嚴格控制5歲兒子的飲食以便獲取撫養權，最後男童10天沒有進食被活活餓死。事件轟動全日本，但其實透過「洗腦」控制人心、甚至入侵他人生活騙取錢財的案例非常多，曾有位缺乏關愛的單親媽媽因為打了一通電話，結果不知不覺被對方操控，最後棄養了一對可愛的兒女，淪落到每晚賣淫還錢的淒慘下場......

不少騙徒趁着受害者心靈最虛弱無助的時候乘虛而入，利用花言巧語博取事主信任，然後再進行「洗腦」，讓對方無法離開自己，從而滿足自己的控制慾和騙財。最近，日本綜藝節目《ザ！世界仰天ニュース》重演了一單真人真事的超心寒「洗腦」案件，女事主是一位20多歲的單親媽媽，與父母關係疏遠的她因為受不住育兒壓力而打了一通電話，結果在不自不覺間墮入「洗腦」地獄。

這位單親媽媽的心靈和生活都完全被他人控制，甚至接受了對方的建議，決斷地棄養一對可愛的兒女，搬到「洗腦者」持有的物業居住。可是，她的生活並沒有因此得到改善，反而被對方在2年半內騙走了超過1億日圓（約港幣718萬），最後更要到夜店賣身賺快錢。後來國家稅務局揭發事件，但受害人卻堅持自己沒有被騙，到底發生了什麼事？

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最近，日本北海道旭川市發生一件驚動全國的校園凌霸及性侵事件。14歲初中女生廣瀬爽彩於今年2月離家後失蹤近一個月，直到3月下旬才被發現凍死在市內公園的積雪中，其母親藉事件向媒體控訴女兒是間接死於「欺凌」，揭發背後一連串黑暗內幕，包括女童生前曾被同學威脅拍裸照、在殘廁內當著男同學自慰，甚至被逼「投河自盡」。日媒進行深入調查和報道，找到欺凌團體的加害人及其家長回應事件，結果得到的回應令人非常心寒......

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同場加映：日富家女獲父贈20億豪宅 超任性追夢住垃圾屋 真實職業震驚網民

通常我們心目中的超級富豪是住在華麗寬敞的豪宅，專屬的僕人每天將大屋打掃得一塵不染，大理石地板在水晶燈的照射下顯得閃閃發亮。不過，日本居然有位富二代「大小姐」顛覆了這個既定印象，雖然她擁有爸爸送贈的20億日圓（約港幣1.4億）物業，卻住在一間堆滿雜物和發霉食物的「垃圾屋」裏，就連節目攝製組的人員也忍不住露出嫌棄的眼神！

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