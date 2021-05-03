撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-05-03 15:59

韓國近日發生一宗弟弟殺死姐姐的冷血殺人案，引起全城討論。事發於今年4月，一名30代女性，被發現陳屍於仁川江華郡一條水道中，相信已經死去多時。警方在她身上發現至少20處刀傷，經調查後發現最大嫌疑的，竟然是她的親弟弟。

發現死者的地方／MBC新聞截圖

相信不少有兄弟姊妹的人，都是邊吵架邊長大的。常言道「兩兄弟邊有隔夜仇」，就算前一晚吵得有多兇也好，隔天又會選擇和好。不過，以下這宗兇案的死者，就沒那麼命大了。30代的她，去年12月因為太長氣嘮叨弟弟，而招惹了殺身之禍......

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