撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-08 07:00

說到日本文化，不得不提發源於東京秋葉原的女僕cafe，穿上可愛制服、戴上貓耳的女僕們，用嬌俏的聲音對每位客人說：「主人，歡迎回來！」，絕對是一個難忘的體驗。最近，日本舉行了一個世界最大型的女僕比賽《MOE kawaii QUEEN CONTEST 2021》，20多歲的かおり（Kaori）獲得冠軍，被封為「日本第一最強女僕」，她在獲獎後亮相電視節目，公開女僕cafe工作的一天，讓觀眾能窺探女僕們不為人知的一面，軟萌外表的背後其實比一般打工仔還要辛苦！

日本綜藝節目《ノブナカなんなん》最近邀請「日本第一女僕」かおり（Kaori）接受訪問，並難得地公開了女僕上班的一天。可能不少人會認為她們的工作非常簡單，只需應付一般點菜的樓面工作，對著客人「賣萌」就可以，但Kaori卻用行動表示給我們看，女僕的工作其實比一般上班族還要困難！節目還公開了女僕們的月薪、驚人神秘菜單和，以及Kaori成為女僕前的辛酸史，絕對令各位大開眼界。

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日本偶像文化非常多樣，除了Johnny's事務所和AKB48等的主流偶像外，還存在著一班富有特色、通常會在小型劇場表演的「地下偶像」。要在偶像界突圍而出，擁有超凡的跳唱能力和帥氣外貌並不足夠，有日本節目組潛入地下偶像的演唱會現場，發現男偶像為賺錢竟然與粉絲做出過於親密的行為，更有女粉絲每月擲超過50萬日圓，簡直就像牛郎一樣！

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同場加映：日媽因一通電話被恐怖洗腦 瘋狂賣淫、拋棄年幼兒女更被騙一億円

早前日本發生恐怖虐兒案，一位39歲媽媽被新認識的朋友「洗腦」，誤以為丈夫出軌偷歡，於是提出離婚並聽取這位朋友的無理建議，嚴格控制5歲兒子的飲食以便獲取撫養權，最後男童10天沒有進食被活活餓死。事件轟動全日本，但其實透過「洗腦」控制人心、甚至入侵他人生活騙取錢財的案例非常多，曾有位缺乏關愛的單親媽媽因為打了一通電話，結果不知不覺被對方操控，最後棄養了一對可愛的兒女，淪落到每晚賣淫還錢的淒慘下場......

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