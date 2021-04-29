撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-04-29 14:57

受到新冠肺炎疫情影響，不少行業都要改變經營模式，就連韓星都不例外。今年年初，韓國組合Blackpink舉行線上演唱會，吸引28萬名觀眾購買電子門票觀看，勁賺118億韓圜（港元7800萬）。一向都有「富婆團」之稱的Blackpink，成員的家底都非常厚雄，其中LISA和ROSÉ更登上了由綜藝節目《TMI NEWS》近日選出的「含著金鎖匙出生韓星排行榜」，大家不妨猜猜還有誰上榜！

雖然不少韓星都是成名之後才變得富裕，但亦有部分人在出道之前已經過著無憂無慮的生活。韓國綜藝節目《TMI NEWS》，近日選出「含著金鎖匙出生的韓星」排行榜，有人是酒店企業家族出身、有人是醫學世家出身、有人是律師世家出身。

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韓國6大廣告女王

韓星的收入，除了來自拍劇、出歌、創作之外，有大部分都是來自廣告代言的收益。形象越好的星，就會有越多廣告商支持。而以下這6名女偶像（出身）的韓國女星，就是近年的廣告界女王。

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同場加映：6個曾被批無禮韓星

今年年初憑著《哲仁王后》人氣急升的韓國男星金正賢，繼上周被D社大爆他跟《愛的迫降》同劇女演員徐智慧秘密約會一年後，日前再被爆料指他3年前與少女時代成員徐玄拍劇期間對對方無禮。除了金正賢之外，以下這些韓星都曾經被批評無禮、耍大牌。

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