撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-03 18:51

情敵可以做朋友嗎？日本近日有一個渣男背妻偷吃4個女人，本以為神不知鬼不覺。怎料其中兩個受騙人竟然奇跡相遇成為朋友，詳談之下才發現她們的男友竟然是同一個人！最後4名被騙女生更找上正印，奇跡地聯手討伐渣男！

若林與其中一名受害女性吃飯的照片。（網上圖片）

日本媒體《週刊文春》報導，48歲的若林鐵也背著妻子，在交友App先後認識4名大約40歲的女性，利用她們渴望結婚的心態提出交往，並以「想和你生孩子」為理由說服她們進行無避孕性行為。然而天網恢恢，受騙者們與元配妻子意外地聯絡到彼此，奇跡地組成一個「同害者同盟」，並商量著如何報復渣男，最後更成為惺惺相惜的好朋友。

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同場加映︰AV嫩妻涉殺77歲富豪老公再爆黑歷史 扮上流炫富、夜蒲搵Roland？

近日日本一宗謀殺轟動全國，甚至連香港也有不少媒體報導。2018年，有「紀州唐璜」之稱的77歲富豪野崎幸助被發現在家中暴斃，經警方3年來的調查，終於在今年4月28日以涉嫌謀殺為由拘捕比野崎幸助年輕55歲的嫩妻須藤早貴。須藤早貴被捕後，日本媒體及網民爆出她的大量黑材料，包括整容、拍AV等，甚至牽涉到日本第一牛郎Roland！

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同場加映︰日男劈腿35女呃禮物被捕 被害增至46人 有拍拖4年驚覺被騙崩潰

在這世代，速食愛情很普遍，然而大家就很難分辨在愛情中遇到的人是否渣男渣女。早前日本有位「時間管理大師」，同時劈腿35位女性，以生日禮物為藉口騙財被捕。近日有日本節目進跟案件發展，發現被害女性數目增加至46人，不過受訪律師則認為他最後可能獲無罪釋放。

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