撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-06 18:53

近日香港再次傳出童黨欺凌事件，一名14歲女童被兩名分別13及14歲的女童掌摑兼起飛腳，該片段流傳於社交平台後引起嘩然，情況令人關注。據知兩名涉事女童已被警方拘捕。 成長路上，青春期的少男少女經歷反叛期時自我意識愈漸增強，繼而想「扮大人」或是「做壞事」。以下10組網絡紅人，雖然未做出欺凌般嚴重事情，但憑著反叛期間的叛逆和自以為是，一不小心便做出一些「名流青史」的中二病行為。不妨一起來經典重溫，看看你都認得誰！

「遲早有一日你會達到我咁嘅高度」，大家還有對他印象嗎？（YouTube截圖）

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同場加映：17個超爆笑明星姓名諧音食字

「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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