「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？



在食字的世界中，原來黃德斌會與商天娥相遇？！（資料圖片）

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數到童年回憶，IQ題必佔一席位。IQ題不是甚麼大智慧，但正正因為答案夠貼地、夠搞鬼而大受歡迎。冬甩個爸爸係邊個？學生最怕咩魚？相信大家只需一秒就會記起答案。👇👇👇以下15條IQ題，你有哪條沒有聽過？一起來腦筋急轉彎吧！👇👇👇

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同場加映：網民回帶22件中學老師黐線壯舉

所謂為人師表，是要在人品學問方面成為別人學習的榜樣，因此普遍大眾對於老師的形象都是言行謹慎而認真。可是大家成長路上的老師又是否如此？近日有連登網民出PO，著大家分享各自中學老師做過最黐線的事，帖子中的分享可謂一山還有一山高，足以顛覆老師一貫正經的形象。以為掉粉筆粉刷已經好癲？那少年你就太年輕了。

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有啲老師好到黐線？點擊全文：網民回帶22件中學老師黐線壯舉 科學堂表演吞火、主任勸交變打交