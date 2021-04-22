撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-22 16:42

做好收納，除了斷捨離以外，懂得運用工具同樣重要！提起書擋（又稱書立），除了用來放好書本或文件，大家還有想到其他用途嗎？看起來用途單一，可到了一向擅於收納的日本人手上，原來書擋都可以變身成為收納神器？！《開罐 Opener》為大家從日網中整理出書擋7大隱藏收納用法，大家一起學起來吧！

（Instagram@oheyasukkiri / 網上圖片）

至於書擋的選擇，比起傳統款式（上圖右邊）、更推薦大家購買左邊的平面款式，因為不少用法都建基於書擋的平面上！在$12店共有四種尺寸選擇，另外無印良品亦有推出類似款式的鋼書架，共有三種尺寸選擇，價錢由$15-$30不等。

以下7大用法可謂遍佈家居的每個角落，從衣櫃、化妝枱、廁所以至廚房都能用到它！👇👇👇點圖睇日本人教書擋7大隱藏用法👇👇👇

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以上提到的書擋於無印良品（MUJI）亦能找到！適逢半年一度的「「MUJI week 無印良品週間」將於4月16至25日舉行，不妨順度入手。一連10日有多款指定產品包括服裝、生活用品及食品減價發售外，MUJI passport會員亦有全場額外9折優惠！絕對是入手心水商品的最佳時機！

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