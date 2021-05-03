韓君婷蔡國威反目隔空對罵　9對藝人好友變仇人　有位男星常割席

撰文：齋啡妹妹
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前亞姐冠軍韓君婷早前因無力還債而申請破產，據知在韓君婷經濟拮据期間，獲認識超過20年的好友「六合彩之子」蔡國威接濟兼收留，讓她住在他家中長達兩年時間。可惜近日傳出韓君婷搬離蔡國威住所的消息，她除了指是被逼遷，更在其社交平台刪走二人的合照。而蔡國威則回應指自己從未逼走對方，令事件陷入羅生門。
但不論事件真相如何，二人多年好友情經已決裂。而在娛樂圈中，由好兄弟姊妹反目成仇變陌路人的事件可謂多不勝數，有一位更是多次與人割席！
娛樂圈中有不少反目成仇的藝人朋友。（資料圖片）
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髪型的確好重要！早前江嘉敏在IG PO了新造型相，一頭剪了厚重齊蔭的髪型令她仙氣盡失，連同行的林凱恩都笑她似煲蓋！其實齊蔭或瀏海的確不是人人受得起，以往不少女星如大美人李嘉欣、周子瑜、允兒、范冰冰等都曾因剪了瀏海令仙氣大減，甚至發生髪型車禍，慘不忍睹。所以話頭髪真的不能亂剪呀！
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同場加映：17個超爆笑明星姓名諧音食字
「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？
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