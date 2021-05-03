韓君婷蔡國威反目隔空對罵　9對藝人好友變仇人　有位男星常割席

前亞姐冠軍韓君婷早前因無力還債而申請破產，據知在韓君婷經濟拮据期間，獲認識超過20年的好友「六合彩之子」蔡國威接濟兼收留，讓她住在他家中長達兩年時間。可惜近日傳出韓君婷搬離蔡國威住所的消息，她除了指是被逼遷，更在其社交平台刪走二人的合照。而蔡國威則回應指自己從未逼走對方，令事件陷入羅生門。

但不論事件真相如何，二人多年好友情經已決裂。而在娛樂圈中，由好兄弟姊妹反目成仇變陌路人的事件可謂多不勝數，有一位更是多次與人割席！