撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-04 17:36

消費獎賞計劃yuu自2020年暑假推出市面後，相信不少用家都逐漸上手，儲下不少積分甚至已兌換過獎賞。但在眾多獎賞中，大家又有否格價過、看看哪些獎賞才真的「抵換」？究竟現金券還是各類商品更值得兌換？《開罐 Opener》為你比較各個獎賞，唔想蝕分即睇下文！

以為APP內所有獎賞都好抵換？那你就太天真了！（yuu主題曲MV截圖）

在比較各種獎賞前先為大家溫故知新，yuu計劃獎賞主要分為3大類，分別為：

（1）當現金用，使用已綁定恒生enJoy卡於指定商戶消費時直接扣錢 （2）換現金券，基本計算方式為200分＝$1，1000分可換$5現金券、2000分可換$10現金券，如此類推 （3）換獎賞，以指定分數換各類商品，例如400分換KFC葡撻、2000分IKEA收納盒

yuu近期新增多款全新獎賞，範圍涵蓋KFC、IKEA、7-11及萬寧等多間商店。另外即日至5月20日起，綁定恒生enJoy卡可享20%積分回贈，變相以8折兌換各類yuu獎賞。回贈將以「先兌換後回贈入賬」方式送出。

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撇除信用卡扣錢兌換方法（因為非人人有enJoy卡），在各品牌眾多獎賞中，究竟哪個獎賞更「抵換」，還是換現金券更「抵換」？記者將以200分＝$1公式計算各類獎賞價值，並與產品門市或官網原價作比較，為大家精選出較熱門品牌如IKEA、萬寧、KFC及PHD中慳最多錢、最划算的獎賞各頭5位！

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👇👇👇點圖睇KFC、PHD最扺換獎賞各頭5位👇👇👇

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從以上比較可見，以積分直接兌換獎賞或加錢換購比現金券更為划算！以KFC為例，1000分能換$5現金券，但800分卻已能換購總值$16葡撻兩件、或以$900分換購價值$26的蘑菇飯。IKEA道理亦一樣，2000分能換$10現金券，但同樣以2000分加$15便能買到價值$49.9的SKUBB收納盒。兌換積分前記得先格價，否則「蝕分」的是你自己！

※ 價錢資料只供參考，一切售價以官方為準。

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如果想用盡yuu優惠，有些小細節同樣要注意！例如用其他外賣平台APP叫KFC、Pizza Hut的話，該筆消費並不會計算作積分！作為消費者真係有啲蝕底！另外想賺盡積分都有注意位！👇👇👇按圖看新手5大注意事項👇👇👇

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同場加映：17個超爆笑明星姓名諧音食字

「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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