撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-07 07:00

90後的童年沒有現在小朋友那麼重課業壓力，放學看看卡通是最大的娛樂，不過對於一直陪伴你長大的卡通人物，不過你未必知道他們的真實名字，例如Hello Kitty、Miffy、《千與千尋》白龍、《崖上的波兒》波兒、《鬼太郎》鼠男、《忍者亂太郎》亂太郎、《龍珠》人造人17、18號、撤旦先生及《怪醫黑傑克》黑傑克，原來他們都另有真名...

大家知道那些人人都知曉的卡通人物的真名嗎？例如《千與千尋》的白龍原來不是姓白、《怪醫黑傑黑》的黑傑黑也不是姓黑的。這些原來連日本人都不知道，日本網民更大呼「枉我是粉絲，連這些都不知道」。《開罐Opener》為大家盤點了10個超意外的卡通人物真名，讓粉絲們上個補習班。

【1】Hello Kitty，真名是Kitty White。（網上圖片）

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看更多卡通人物的真名👇🏻👇🏻👇🏻

+ 22 + 22 + 22

同場加映︰《柯南》10集最毛骨悚然案 繃帶男肢解案濕濕碎、榜首嚇到有陰影

《名偵探柯南》新劇場版《名偵探柯南：緋色的不在場證明》近日在全球上映。日本愛知縣江南車站為配合宣傳，暫時將車站名改為「柯南站」，結果就立刻發生了交通事故令電車延誤，網民都慨嘆「死神柯南」威力無窮。《柯南》真正令人不寒而慄的是作品中的某些案件，以下這10件案，一件比一件恐怖，第一位更是讀者的童年陰影。

【劇透注意】👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看《柯南》最令人心寒10件案👇🏻👇🏻👇🏻

+ 49 + 49 + 49

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映︰日本太空人自拍堅離地宇宙生活 1日睇16次日出 太空洗臉要咁洗

日本綜藝節目《家、ついて行っていいですか？》（港譯︰可以跟拍去你家嗎？）一向大有人氣，不少觀眾都喜歡看記者跟拍路人回家，發掘繁華城市裡每個小人物背後的故事。在近期一集節目中，節目竟然「跟拍」到太空，讓日本太空人野口聰一分享他在國際太空站的堅離地生活。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看堅離地宇宙生活👇🏻👇🏻👇🏻

+ 8 + 8 + 8

點擊看全文︰日本太空人自拍堅離地宇宙生活 1日睇16次日出 太空洗臉要咁洗

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥