撰文： 羅偉文 最後更新日期： 2021-05-08 07:00

丈夫在內地開廠，突然失蹤同時留下百萬巨債，三孩之母如何面對？在艱苦生活還清負債後，卻因一隻戒指令她再次跌入谷底。平時在鏡頭面前談笑風生，靠賣性玩具打開知名度的夫人，原來有著一段艱辛過去。

夫人21歲結婚，丈夫是在內地開廠的商人，生活富足，結婚10年誕下二子一女，有車有樓有工人，是名副其實的少奶奶。可是2016年年頭，一個消息令她的生活出現劇變—丈夫失蹤了。



為還債日打三份工



因為財政問題，在內地開廠的丈夫一夜間音訊全無，遺下夫人和三個年幼孩子。隨之而來是一百萬元債務，她被逼搬離大屋，辭退工人，一個人帶著三個孩子搬回娘家，那是一棟舊式唐樓，勉強有容身之所。夫人請媽媽照顧三個小朋友，自己則打三份工還債。面對家境劇變，三個小孩卻出乎意料地平靜，只是發生了一件令夫人耿耿於懷的「頭髮事件」。

在內地開廠的丈夫一夜間音訊全無，遺下夫人和三個年幼孩子。（受訪者提供）

小女兒有一把長長頭髮，十分漂亮，大家都很喜歡長髮的女兒，平時由工人姐姐照顧。搬至唐樓後某天，夫人收到一張照片，令她晴天霹靂，那是一張女兒的短髮照。原來夫人媽媽覺得長頭髮太難打理，自作主張將小女兒的長髮剪短，「雖然妹妹覺得冇咩嘢，但對我嚟講，身為一個媽媽，連個女嘅頭髮都保護唔到，好沮喪」。

最想跟孩子講「多謝」



同時，小女兒要升幼稚園，二子升小學，大仔升中學，數千元的書簿費頓成重擔。「幾千蚊，真係差少少，我已經賣到冇嘢好賣，點算？」她決定把最珍惜的結婚戒指典當，「我去典當，係因為希望有一日可以贖返。」

我大仔當時有間直資名校收咗佢，佢話「媽咪，我唔讀都唔緊要」，最後真係負擔唔起，讀咗另一間名校。佢細細個已經好懂事。

丈夫失蹤之後的一年半，夫人日打三份工年中無休，還清了一百萬元債務。問她如何做到，她輕描淡寫說：「唔記得晒，回過神來，已經還晒所有錢。」

小孩子最重要的成長時刻，身為媽媽因工作全都錯失了，夫人坦言感到愧疚。幸好孩子們十分生性，以前她會為孩子準備生日禮物，怎料出事後，兒子主動拒絕生日禮物，就算她堅持，也會只挑選最便宜的，這些事情她默默記在心中。

夫人看著女兒小時間的相簿，面上露出笑容。（黃舒慧攝）

「有甚麼想對孩子們說嗎？」記者問。一直調侃侃而談的夫人突然收起笑容。沉默良久後，她深深吸了一口氣：「我想同佢哋講一聲多謝。」想著想著，夫人眼眶泛紅，哽咽說：「如果冇3個小朋友，我未必捱得過，為孩子而活嘅力量，遠大過為自己而活，其實係佢哋救咗我。」言畢，擦了擦眼角。

賣性玩具的掙扎



還清債務後，步伐慢下來，積累多時的壓力，令她身體開始出現問題，「我開始係咁甩頭髮，鬼剃頭」。還好最後慢慢調理回來，加上投身性玩具業務，生活狀況也好了起來。

+ 2 + 2 + 2

看著已贖回的戒指，心底仍有一絲希望，丈夫會回來，五人家庭會再次完整，孩子可以再見自己的爸爸。可是那時的她卻萬萬想不到，這枚戒指會成為她揮之不去的惡夢。

一隻戒指揭出走真相

2018年7月，一個電話令夫人再次跌入谷底。電話的另一邊是一個女人，原來丈夫當年失蹤，不只是因為財務問題，更是因為出軌。「個女人有2個細路，最大嘅，年齡大過我大仔；最細嘅，年齡細過我細女，你諗吓發生咩事？」

對方竟然也有一隻跟夫人一模一樣的婚戒。(受訪者提供)

更令她崩潰的是，對方竟然也有一隻跟夫人一模一樣的婚戒，「我一直珍而重之嘅戒指，原來係咁廉價」。情緒崩潰的她，當晚其實約了友人看黃子華的棟篤笑，萬念俱灰的她，卻想不到會被子華神一句說話點醒。

+ 2 + 2 + 2

今天，夫人對於過去的種種已經放下，目前專注於三個小朋友的生活，以及自己的業務，同樣有自己的屋子、車子和工人，不一樣的是，今天擁有的一切，都是靠自己的努力爭取回來，請她用一句說話總結自己，她說：

作為一個媽媽，我無愧於心。

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