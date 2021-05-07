撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-07 16:42

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

日本綜藝節目《家、ついて行ってイイですか?》最近在一個神社附近遇到3位自稱從「魔法學校」畢業的「魔法少女」，其中一位女生叫渡邉まいり（Maily），今年已經29歲。很多日本人都認為「奔三」女性應該要有收入穩定的職業，或者結婚組織幸福家庭，但「長不大」的Maily卻懶理其他人的目光，經常將自己打扮成魔法少女，用可愛的聲音唸咒語，讓自己活在童話魔法世界中。不過，她接受訪問時聲稱自己已經「時日無多」，到底發生了什麼事？

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日本家傳戶曉的卡通動畫《櫻桃小丸子》曾經於2006年、2007年和2013年推出過真人電視劇版，其中最受觀眾歡迎的第一代真人版小丸子更曾在香港電視台播放，譯名為《福星高照小丸子》。當年只有8歲的「小丸子」演員妹妹叫森迫永依，留著令人印象深刻的短髮、傻氣的笑容簡直就是「小丸子」本人！15年後的今天，日本電視台邀請幾位曾經紅極一時的童星上節目，原來那位可愛調皮的小女生已經23歲，不但沒有長歪，更成為了懂得英文、日文、中文和韓文4國語言的學霸，她更自爆媽媽是上海人，觀眾都讚歎：「真是童星之中難得一見的成功例子。」

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同場加映：日媽因一通電話被恐怖洗腦 瘋狂賣淫、拋棄年幼兒女更被騙一億円

早前日本發生恐怖虐兒案，一位39歲媽媽被新認識的朋友「洗腦」，誤以為丈夫出軌偷歡，於是提出離婚並聽取這位朋友的無理建議，嚴格控制5歲兒子的飲食以便獲取撫養權，最後男童10天沒有進食被活活餓死。事件轟動全日本，但其實透過「洗腦」控制人心、甚至入侵他人生活騙取錢財的案例非常多，曾有位缺乏關愛的單親媽媽因為打了一通電話，結果不知不覺被對方操控，最後棄養了一對可愛的兒女，淪落到每晚賣淫還錢的淒慘下場......

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