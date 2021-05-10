撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-10 18:23

精打細算是好事，但若然進行過度，則會進化成「度縮」。你身邊又是否有度縮的朋友們？他們做過最度縮的事又是怎樣？近日有網民開PO分享自己見過最度縮的朋友，內容令人大開眼界，若你不愁錢銀切勿跟隨，而「窮到褲穿窿」的朋友則不妨學習一下、說不定第一桶金就是這樣節省回來！

去飲茶逐粒點心計錢，大家又有試過嗎？（資料圖片）

不過大家服用以下方法前必先衡量風險，因為不少網民都表示遇到這類度縮朋友後會選擇避之則吉，隨時「慳咗啲錢、輸咗友誼」，是否值得就要好好判斷了！

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提到「節儉」的方法，總離不開慳水慳電以節省金錢，不過正所謂「各家各法，各廟各菩薩」，各個家庭的確實做法還是會不同的。近日有網民於Facebook發起「屋企人慳家本領」的討論，結果引來不少網民踴躍分享，小至用洗米水洗碗以慳水、大至全家共用爛毛巾……絕對是各有各精彩，令人大開眼界！

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同場加映：17個超爆笑明星姓名諧音食字

「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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