撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-10 17:10

如果有留意日本Kickboxing（格鬥技）界的朋友們，應該對女拳手「ぱんちゃん璃奈」不陌生，她擁有強勁的腿力和不輸男生的肌肉，與甜美的樣貌形成強烈「反差萌」，被外界稱為「最美女拳手」。最近，她亮相日本節目時公開私底下的生活和維持白嫩肌膚的方法，其過份奇葩和誇張的美容法令一眾主持人傻眼，包括將熱牛油倒進眼睛內的「眼球SPA」，讓人不禁懷疑她到底是職業格鬥家，還是美容KOL？

最近，日本綜藝節目《ノブナカなんなん》跟拍了一位「真實職業令人超意外No.1」的神秘美女，其實她就是格鬥技界裏非常有名氣的美女拳手「ぱんちゃん璃奈」（Rina），她曾在REBELS 女子46公斤級以全勝姿態封「初代女王」，雖然出道僅兩年，但已取得9戰9勝的佳績。不過，作為經常受傷的格鬥家要維持肌膚水嫩透白並不簡單，Rina在節目上公開超浮誇的美容法，其中熱牛油倒進眼睛內、一天吃20顆美白藥丸，到底為什麼她要做得這麼極致？

真係要温提大家：讀者切勿模仿！

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同場加映：每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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同場加映：日媽因一通電話被恐怖洗腦 瘋狂賣淫、拋棄年幼兒女更被騙一億円

早前日本發生恐怖虐兒案，一位39歲媽媽被新認識的朋友「洗腦」，誤以為丈夫出軌偷歡，於是提出離婚並聽取這位朋友的無理建議，嚴格控制5歲兒子的飲食以便獲取撫養權，最後男童10天沒有進食被活活餓死。事件轟動全日本，但其實透過「洗腦」控制人心、甚至入侵他人生活騙取錢財的案例非常多，曾有位缺乏關愛的單親媽媽因為打了一通電話，結果不知不覺被對方操控，最後棄養了一對可愛的兒女，淪落到每晚賣淫還錢的淒慘下場......

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