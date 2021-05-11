撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-05-11 15:55

外國網站Ranker早前進行投票，選出K-POP界現時的最佳女舞者。多個組合的主領、領舞成員均有上榜，包括LISA@BLACKPINK、SINB@GFRIEND、留真@ITZY、瑟琪@RED VELVET等，大家猜猜誰是冠軍dancing queen？

雖然K-POP組合裡面的每個成員都能歌善舞，但每個成員都會擔任不同的position，包括主唱、領舞、rapper等。外國網站Ranker早前進行票選，選出網民心目中的K-POP最佳dancer，候選人不包括女solo歌手，只包括女團中擔任主舞或領舞的成員。

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8個偶像舞台黑歷史

經過3年零7個月的「軍白期」終於回歸的韓國長壽組合HIGHLIGHT（前身BEAST），曾經唱出《SHOCK》、《FICTION》等名曲。每次活動都必定橫掃音樂榜冠軍的他們，就連非主打曲的一樣紅，其中最有代表性的，一定非《下雨天的日子》莫屬。當年，他們在表演該曲期間，因舞台灑水系統太強勁，意外變成「下暴雨的日子」，自此便成為了韓國每次下雨時必定出現的梗圖。除了他們之外，以下這幾個偶像舞台，都同樣成為了他們的黑歷史。

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同場加映：外國票選2021最帥韓國男偶像

外國網站King Choice每年都會進行票選，選出網民心目中「最帥韓國男偶像」，其中有「臉蛋天才」之稱的車銀優，竟然不入頭5名？究竟在外國人眼中，誰人可以奪冠呢？

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