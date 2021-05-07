撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-05-07 16:10

每年5月5日是兒童節，在韓國更是法定假期。適逢兒童節，綜藝節目《RADIO STAR》近日請來2位童星作客，包括王晳鉉及李宥珍。其中在《極速緋聞》中因「奸笑」而成名的王晳鉉，轉眼間已經18歲長大成大了！

【1】王晳鉉

2003年6月12日出生的王晳鉉，5歲時出演電影《極速緋聞》，於戲中飾演朴寶英的兒子，因為表情趣怪，經常被拿來當「表情包」。他最近於《RADIO STAR》作客時笑言，當別人知道他就是當年的「奸笑boy」之後，第一反應都不是問他拿簽名，而是讓他奸笑！

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【2】金雪

在《回答吧1988》中飾演成珍珠的小演員金雪，是劇組中年紀最小的演員，當年只有4歲，但非常精靈，因而成為了「團寵」。久未在電視上露面的她，轉眼間原來已經10歲，由「小珍珠」變成「大珍珠」。

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+ 6 + 6 + 6

【3】李宥珍

現年16歲的李宥珍，在2018年參演超人氣劇集《SKY CASTLE》（天空之城）出道，飾演陳珍熙（吳娜拉飾）的兒子秀韓。翌年，他再參加選秀節目《PRODUCE X 101》，在比賽中段以第55名被淘汰，現時以演員身分活動。近日，他於《RADIO STAR》作客時表示，自己在2年內高了25cm，現時已經有184cm！

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+ 2 + 2 + 2

【4】金康勳

現年12歲的金康勳，在4歲的時候已經出道，曾經參演超過20套劇集，其中最令人印象深刻的演出，相信非《山茶花開時》的姜必九莫屬。雖然他年紀輕輕，但心思卻「非常成熟」，曾經在《認識的哥哥》中大爆自己已有女朋友，而且是同班班長，「人細鬼大」想法十分爆笑。

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【5】金俊

現年7歲的金俊，去年於《機智醫生生活》中成為最成功的搶鏡演員。他於劇中飾演曹正奭的兒子，樣子非常可愛。雖然《醫生》第2季要6月才播放，不過劇組早前釋放第2季的讀劇本現場花絮，連鄭敬淏都驚訝金俊「怎麼長這麼大了」。

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【6】文宇振

一直有追看韓劇的人，相信對文宇振不會感到陌生。雖然他現年只得12歲，但經常於人氣劇集中出現，曾經飾演朴敘俊、車銀優、張基龍、徐康俊、金秀賢等人的童年角色，是「帥哥」的御用童年演員。

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+ 3 + 3 + 3

【7】南多凜

如果說文宇振是帥哥的童年御用演員，那麼南多凜則是帥哥的青少年期御用演員！現年18歲的他，2009年於《花樣男子》飾演尹智厚（金賢重飾）的童年角色出道，之後做過李鍾碩、任時完、尹斗俊、丁海演、金宣虎等人的青年角色。最近，傳出他將和金賽綸擔任青春劇的男、女主角的消息，有望成為他出道首次擔任男主角的作品。

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【8】鄭智勳

現年14歲的鄭智勳，曾經出演《鬼怪》、《與神同行》、《百日的郎君》等人氣劇集及電影。小時候臉頰肉肉又有一雙水汪汪的大眼睛的他，原來已經14歲，超有暖男feel！

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【9】鄭賢俊

現年10歲的鄭賢俊，年紀小小已經有豐富的演出經驗，曾經飾演李敏鎬、邕聖祐、尹時允等帥哥的童年角色。除此之外，他亦曾經參與《上流寄生族》、《屍殺半島》等電影，相信觀眾不會對他感到陌生。

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【10】吳兒璘

現年10歲的吳兒璘，在5歲時已經出道，曾經參演《花遊記》、《皇后的品格》、《屍戰朝鮮》、《月升之江》等人氣劇集。其中最為人熟悉的，一定是她在《皇后的品格》中飾演的雅麗公主。

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