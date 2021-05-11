撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-11 15:19

日本女高中生（JK）的潮流「來得快、去得快」，就像一道閃電般，只要稍為不留意便會落後。你知道現在JK之間流行什麼嗎？原來珍珠奶茶、彩虹拉絲芝士已經OUT，用100円商品自製道具，然後自拍才是王道！最近，有日本節目採訪時下JK最紅的妝容，其中大受年輕人歡迎的「熱熔膠眼淚妝」竟然登上了Twitter熱門搜尋，遭過萬名網民批評「太過危險」、「完全不可愛，反而像AV裏出現的18禁色情畫面！」為什麼這個妝容會有這麼多負評呢？

你以為日本年輕女生還在流行小惡魔系的「地雷妝」嗎？那你就大錯特錯了！最近，日本綜藝節目《ニノさん》調查時下女子高中生（JK）的流行妝容，請到專門研究JK市場公司的社長椎木里佳，她在15歲時成立了這家公司，被封為「最年輕JK創業家」。她向觀眾解釋3個JK流行妝容，其中一個叫「熱熔膠眼淚妝」居然引起網民熱議，原因竟然是因為「太過像18禁色情照片」？！

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對日本女子高中生（簡稱「JK」）來說，瀏海就有如她們的「生命」，即使下著傾盆大雨、打10號風球，她們的瀏海仍然可以穩如泰山動也不動，到底如此強大又完美的髮型是如何煉成的？日本節目邀請到一班現役JK兼模特兒分享時下年輕人最新潮流，其中提到幾乎每個女生都認識的「瀏海魔法師」，只要經他修剪頭髮，便能立即擁有不用打針的瘦臉效果。他分享剪出完美瀏海的秘訣，原來只要簡單一招便能做得到！

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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