撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-11 18:44

藝人衛志豪近日於Instagram Story上載《開心大綜藝》錄製情況時，獲一位網民回覆「好娘」，其後該網民再傳送MIRROR成員姜濤及Anson Kong（AK）的照片，但衛志豪卻稱「唔識佢」。結果網民成功激嬲衛志豪，令衛志豪不但上載對話截圖，更以「做娛樂新聞十幾年，見盡大大小小明星藝人」的身份打下千字文反擊該網民！ 多年來，被網民「焫焫焫焫焫焫著」變嬲嬲豬的藝人又豈止在圈內打滾十幾年的衛志豪，其實不少當紅花旦小生都曾與網民正面交鋒，開火回應指控！以下8位，不知大家會認為他們是EQ低還是直腸直肚呢？

衛志豪近日憑千字文「一舉成名」。（資料圖片）

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衛志豪的千字文引起不少網民討論，認為他有點小題大造，又批評他「唔識MIRROR但又話自己做娛樂圈一段日子！睇黎你唔適合做呢行喇！」今次衛志豪「一舉成名」，是否好事還有待判斷。而除了衛志豪，其實不少港星同樣曾有類似事件，有人更與網民開足8次火！認真有心有力！

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「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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同場加映：8個微胖仍女神級女星

鍾欣潼（阿嬌）近日亮相於內地綜藝節目《怦然心動20歲》最新預告中，只見影片中的她身形及臉龐均比以往圓潤不少，雖然有長瀏海造型，但仍難以收起雙下巴，引發網民們紛紛議論，有人表示擔心亦有人認為圓潤的樣子相當可愛！



不過微胖的女星又豈止阿嬌？歷年都有不少女星經歷過微胖的時期，但當中多位都能憑精緻五官繼續撐起顏值，明乎其實微肥都依然是女神級

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點擊睇全文：阿嬌發福身形惹熱議！8個微胖仍女神級女星 誰被讚肥極都咁靚？